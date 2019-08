Un fin de semana para el olvido

El fin de semana había arrancado más que bien para el piloto santafesino Ian Reutemann, ya que los dos ensayos del viernes había conseguido la primera ubicación.

En la jornada del sábado, con el Dodge del Martos Med, el volante oriundo de Humboldt había logrado la segunda posición para largar en la competencia del domingo, pero no todo salió tan bien.

El inicio de la competencia fue complejo: Otto Fritzler y Matías Frano largaron desde la primera fila y hubo roces entre ambos. Tal fue así que en el ingreso a la primera curva se llevaron a cabo múltiples impactos que provocaron el abandono de diversos pilotos: Ian Reutemann (fue apercibido por maniobra peligrosa), Dino Pieraligi, entre otros. Por eso, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Fritzler y Frano reiteración de toques.

La reanudación tuvo a Juan Ignacio Maceira (Chevrolet) en la punta de la largada. Detrás, Fernando Iglesias (Chevrolet) y Marcos Castro (Ford). Pero nuevamente, en el segundo giro, ingresó el auto de seguridad: se despistó Ramiro Granara, a bordo de su Dodge.

Ian2.jpg

El piloto del AA Racing tomó el liderazgo. El “Morro”, su escolta en ese momento, presionó constantemente. Una y otra vez. Maceira se defendió. Pero en la décima vuelta sucedió lo peor para ambos: un toque en la curva N°1 generó el despiste de ambos, perdiendo sus puestos (Iglesias fue apercibido por maniobra peligrosa).

De esta manera Castro, ubicado 3° en dicho momento, tuvo vía libre hacia la victoria. Impensado, pero real. El joven de 18 años se hizo con su segunda victoria en TC Pista Mouras, en su temporada debut en la categoría. El podio lo completaron Nicolás Montanari (Dodge) y Justo Lacunza (Dodge).

Es importante destacar que en la largada Reutemann sufrió un golpe trasero, que lo llevó a despistar y chocar con otros competidores. Por suerte no presentó ningún tipo de lesiones en Río Cuarto.

Ian3.jpg

"Fue un fin de semana para el olvio, no pudimos terminar la final por un fuerte golpe en la primera curva después de la largada. Igual quiero agradeer a todos los que me ayudan, sponsors, a toda la gente que me sigue", señaló el piloto oriundo de la localidad de Humboldt.

En Río Cuarto, el ganador resultó Marcos Castro con Ford y un registro de 16.39.437, y fue escoltado por Nicolás Montanari con Dodge y por Justo Ignacio Lacunza. El campeonato tiene como puntero a Marcos Castro con 362.5, seguido por Otto Fritzler con 329.5, y tercero aparece Ian Reutemann con 312.5. La próxima competencia se desarrollará el 15 de septiembre en la ciudad de La Plata.