Un Rayo que sabe lo que quiere

En una conferencia de prensa realizada en Huaw Bowling Bar de nuestra capital, el piloto santafesino Lisandro Masía, para referirse a su presente deportivo en el automovilismo argentino.

El piloto oriundo de Desvío Arijón, en el departamento San Jerónimo, estuvo acompañado por el licenciado Hugo Rodríguez, director provincial de juegos, y Mónica Naranjo, directora de relaciones institucionales de la Lotería de Santa Fe, junto a familiares, amigos y sponsors.

El Rayo Masía señaló que "estamos muy contentos, se viene una fecha importante, no podemos omitir decir que estamos tristes por no tener el Callejero en Santa Fe. Este año no lo vamos a tener, y en consecuencia voy a correr los 200km de Buenos Aires. Voy a estar de invitado en la Fiat Tipo, y de titular en la Fiat Punto"

"En San Nicolás me estuve preparando para los Punto Abarth, no tuve un buen cierre, pero tuve una buena clasificación. No conocía el circuito, pero el trazado era bueno. El viernes estuve entre los tres primeros, estaba mal de salud, con fiebre, pero pude cerrar un tercer tiempo a una décima de la punta. En el momento de la largada quedé segundo, pero en la primera curva hubo un par de toques, pasé al quinto lugar, y después a dos vueltas se rompió lamentablemente el auto" destacó el experimentado piloto.

En relación a lo que viene en la Fiat, sostuvo que "Es un minicampeonato de cuatro fechas, el mejor de eso tiene dos carreras en la Fiat Tipo, así que es algo que me motiva. Quiero agradecer a toda la gente del FS Motorsport, a la Lotería de Santa Fe, a todos los sponsors, a la gente de Desvío Arijón, que son todos los que me están dando una mano. Es una situación económica dura, y el automovilismo no queda ajeno porque es un deporte muy caro".

En cuanto a lo que hace en el ámbito zonal, en el cual compite en el TZ 1600, expresó que "quiero agradecer a Fabio Gerche del FG Racing, por acompañarme en esta conferencia. Correr en el zonal lo tomo con el mismo profesionalismo que en la Fiat, es decir queremos ganar. Estamos trabajando para eso, no lo uso como entrenamiento, es una dualidad como correr a nivel nacional".

Por último, Lisandro Masía manifestó que "A nivel nacional hice San Nicolás, ahora vendrá Buenos Aires, y la idea es hacer las cuatro fechas para completar ese campeonato. Vamos a pelear el campeonato, nos quedan tres más para poder hacerlo, da la posibilidad de tener regularidad en la Fiat Tipo, no la quiero desaprovechar, y es una gran oportunidad. Nos va a tocar correr en La Pedrera en San Luis, los 200km de Buenos Aires, y Bahía Blanca que es la última fecha".