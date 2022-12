Un santafesino fue citado a Los Pumitas para jugar el Sudamericano

El back Mateo Fauda del CRAI fue citado por la Unión Argentina de Rugby para integrar dicho plantel nacional. El centro Gitano tiene 18 años, acaba de terminar el secundario en el colegio Inmaculada de Santa Fe, y su futuro como estudiante, será la carrera de ciencias Económicas en la Universidad del Litoral. No hay dudas que ha tenido una muy buena temporada, tanto en su club, como la Academia Litoral que conduce Nicolás Galatro.

image.png El back Gitano tiene 18 años, y ya jugó el interacademias para el grupo del Litoral que conduce Nicolás Galatro.

En la convocatoria hay otros jugadores litoraleños; Esteban Acosta del Paraná Rowing Club, y los rosarinos Juan Baronio del Jockey Club, Tiziano Barrios de Duendes, Valentino Dicapua de Duendes, y Manuel Todaro de Universitario de Rosario. Además de los choques de Argentina con Uruguay, el 3 de diciembre, y con Chile, el 7 de diciembre, el domingo 11, jugarán Uruguay con Chile.

"Esta convocatoria es algo que refleja todo el esfuerzo que hice todo el año, es una alegría muy grande, espero poder disfrutar al máximo, aprender lo más que pueda. Desde hace más de cinco meses que estoy concurriendo a la Academia Litoral en Rosario, me fui adaptando a los entrenamientos, que son de alta intensidad" comenzó señalando Mateo Fauda a UNO Santa Fe.

El back Gitano contó que "primero fui con Lautaro Labath, después se sumó el Chino Mendicino, que es un amigo del Santa Fe Rugby, y más adelante comenzó a concurrir Nacho Parodi. Ir con ellos y amigos se vuelve más llevadero, y convivir en el hotel que nos dan con gente conocida es más llevadero que estar sólo. Al principio me costó un poco agarrarle el ritmo a los entrenamientos, porque es otra cosa, ya que mucho de los jugadores ya están en el plantel superior, y es como un ritmo más fuerte. Ahora creo que ahora le agarré la mano y hemos crecido en todo sentido".

image.png Mateo escucha atentamente a uno de los entrenadores de Los Pumitas en la preparación que realizan en Casa Pumas.

"En el interacademias me fue muy bien, es algo muy lindo, en mi caso el primer partido que tuve la oportunidad de jugar fue contra Uruguay, que no pude ir, tuve un viaje de la escuela a Misiones, después jugamos con Mendoza, ganamos ese partido, me tocó jugar el primer tiempo, y luego, con Tucumán, en GER; ganamos en la última jugada, y me tocó jugar los últimos 20 minutos. Después jugamos en Casa Pumas, una muy linda experiencia, pude sumar todos los minutos, y logramos ganar en esa oportunidad y salir campeones" indicó el ex integrante del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.

Mateo juega en la M19 del CRAI y sobre como afrontaron el Dos Orillas, señaló que "metimos un lindo año, buen grupo, pero lamentablemente no se nos pudo dar, pasamos al final six primero, y después en el final four, ya arrancamos mal contra Estudiantes, perdimos por una linda diferencia. Ellos después perdieron con SFRC en el CRAI, que terminaron los chicos de Santa Fe campeones, algo que nadie se lo esperaba. Voy a estar a disposición de lo que me digan acá en el club, pero el paso al plantel superior es algo que se definirá el año que viene cuando arranquemos la pretemporada. También hay que ver que me piden desde la academia, y sino seguiré un año más en 19".

"En el rugby me inicié a los 8 años, mi hermano jugaba en el CRAI, el cual tiene 28 años, es de la camada 94, que fue una de las mejores de los últimos tiempos. Comencé yendo a entrenar al Liceo, y me prendí con mis amigos, me terminó gustando, y hasta a la actualidad, que no me fui más" contó Fauda a cerca de sus comienzos en el deporte de la pelota ovalada.