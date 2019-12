Un santafesino en la estratégica Sudamérica Rugby

Sudamérica Rugby es la entidad rectora del rugby en Sudamérica y América Central. Cuenta con 16 uniones afiliadas, fue creada en octubre de 1989 y su base está en Buenos Aires.En un puesto clave de Sudamérica Rugby hay un santafesino. Se trata de Guillermo Signorelli, formado en el Club Universitario de Santa Fe, donde jugó muchos años y donde también fue head coach de su plantel superior.

Hasta hace unas semanas fue el Regional Trainer Manager, y entre otras responsabilidades tuvo a su cargo diversas cuestiones. Siempre se encuentra de viaje, asistiendo y ayudando a las uniones de la región.

"Actualmente estoy en la parte de capacitación, se sumó Martín Masino, ahora estoy en el linkeo de todas las áreas, que se llama gerente de coordinación. En el cual se trabaja desde la parte de logística hasta las necesidades las distintas áreas y tratar de vincularlas y ser estratega para que todo esté cubierto", le dijo Guillermo Signorelli a UNO Santa Fe.

El ex back de Universitario de Santa Fe comentó que "Empecé a fines de 2014 con un programa Get in to Rugby, apuntado básicamente a masificación del deporte. En la actualidad el programa ha tenido un impase pero sigue activo a nivel mundial, y se le está buscando una estrategia acorde a las necesidades de cada unión en cada país".

"En 2016 y 2017 lo pudimos implementar en todas las uniones miembros de Sudamérica, de Guatemala al sur, así que de las 16 uniones que integran SR lo implementaron. En 2018 y 2019 tuvo una merma por la adaptación del programa, y cada uno lo fue adaptando a la realidad. Es bueno el programa para llegar a lugares donde no se juega al rugby" destacó el ex entrenador del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.

signorelli 1.jpg

Más consideraciones

En relación a quienes integran Sudamérica Rugby en los diferentes estamentos, contó que "En la actualidad las áreas en Sudamérica Rugby se han ampliado, se ha generado todo lo que es alto rendimiento, cuyo head coach es Daniel Hourcade, ex entrenador de Los Pumas, hay una aseroría externa que lo ayuda Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi, en el trabajo de fowards. Y hace pocos meses se sumó Joaquín Montes de Uruguay, que un gran árbitro y ahora lidera ese sector. Está la parte de capacitación, en Desarrollo Fernando Del Castillo y se trabaja con intensidad en la comunicación Frankie Deges y Pablo Quaranta".

"En competencia está Chacho Herrera, por todo el crecimiento que ha tenido en actividades, de 6 ó 7 torneos anuales se llegó a la actualidad a 18, así que hay mucho trabajo fuera de la cancha. Entiéndase por competencia no solamente lo que pasa dentro de la cancha sino la logística de papeleo, listas de buenas fe, seguros, canchas en condiciones, y garantizar seguridad para el jugador y espectador, y que el juego fluya de la mejor manera. Así que esa área nos insume mucho tiempo por el crecimiento que ha tenido la región", remarcó Signorelli.

La novedosa competencia

Por estos días se habla de la Superliga Sudamericana de Rugby. "Es algo que necesitaba la región. Es asunto importante para las uniones del sur, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, y está muy próximo a Colombia. Es una de las uniones que ha crecido muy fuerte en los últimos años. Pero más que nada el propósito es la retención de aquellos jugadores que no tienen lugar en los seleccionados ó que están buscando una oportunidad en el rugby profesional. Y con esto se apunta a que no se alejen de sus familias, que puedan seguir con sus estudios, y que sigan cerca o en el radar de las uniones nacionales".

signorelli 2.jpg

"La idea es que la gente joven se pueda seguir desarrollando en su país, en su ámbito, y sin la necesidad de irse tan lejos. Básicamente es desarrollar que si bien es profesional está regularizado, tienen reglamentos, consta de un Board que lo integran las uniones participantes. No es solamente contratar jugadores, sino que el objetivo es desarrollar recursos locales, desde jugadores, staff, preparadores físicos, médicos, y que toda la estructura que necesita el juego se agrande, pero primordialmente sea con recurso local", explicó el integrante del ente rector del rugby sudamericano.

Por último, ante la consulta de como se ve el Regional del Litoral desde afuera sostuvo que "es el torneo más importante y fuerte después del de la URBA. El TRL es una competencia que año a año se va mejorando, te lo demuestran los equipos, porque se juegan competencias nacionales que llegan muchos equipos a la definición. El Regional es muy bueno, las grandes uniones como Rosario, propone equipos en instancias finales, pero lo que pasa en la cancha es el verdadero indicador. El torneo está pasando un buen momento, se está buscando jugar por niveles, por eso no descarto que en el futuro se vuelva a jugar con Córdoba como se había propuesto años atrás".