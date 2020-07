Un santafesino que compite en la dura Liga Esperancina

Como consecuencia de las medidas adoptadas oportunamente por las autoridades provinciales y nacionales, a lo que hay que sumar la AFA y el Concejo Federal, la Liga Esperancina de Fútbol tiene suspendida totalmente todas las actividades. La entidad madre de la Liga Esperancina, mantiene por estos días las actividades suspendidas en su totalidad y por tiempo indeterminado.

Una de las instituciones más importantes de dicha liga es el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, entidad ubicada en el sur del departamento Las Colonias, y cuenta con la presencia de un buen jugador surgido de las canteras de la Liga Santafesina. "La verdad que este año fue muy raro, nosotros empezamos en San Carlos Sud con la pretemporada, fueron dos meses de trabajo muy duro, con amistoso y con clásico de verano, y cuando íbamos a arrancar se cortó todo" comenzó señalando Jorge Batistela a UNO Santa Fe.

El jugador santafesino, actualmente en Unión Progresista de San Carlos Sud contó que "la cuarentena la pasé en mi casa. Trabajo en la Municipalidad y podía ir a trabajar. El tema entrenamiento, con mi hermano, que también juega a la pelota, conseguimos cosas para entrenar. Y tratamos de mantenernos con los trabajos que nos mandaban los profesores".

Agregó que "igualmente la parte futbolística no se puede hacer y reemplazar con nada. En el club nos dieron una rutina de trabajos, pero fue difícil porque no todos tienen el espacio como para entrenar. Fue un mes que nos mandaron trabajos, y nos pidieron que nos cuidemos en las comidas. Hace unas semanas, cuando se liberó un poco, comenzaron a mandar trabajos físicos para correr, para mantener la parte aeróbica en buen estado".

672020 f2 jorge batistela referente union progresista san carlos sud.JPG Destacó que no hay diferencias entre la Liga Santafesina y la Esperancina. UNO Santa Fe

En cuanto a la diferencia entre la liga santafesina y la esperancina explicó que "en Santa Fe se dice que en la esperancina se corre menos. Cuando fui en los primeros años, sentí la diferencia, pero con el paso de los años, con la presencia de más jugadores surgidos de la santafesina, y como te dan algo de dinero, se fueron muchos chicos para allá. Se fue emparejando, y el nivel es bueno".

"Hay diez equipos que están en un buen nivel, y se ha enfrentado en diferentes competencias con los de la santafesina y por ahí ganan los de acá y los de allá. Antiguamente había una superioridad física, pero ahora todo se ha emparejado. Lo único que noto a favor en la esperancina es que se cuida mucho más la infraestructura de las canchas, y por ahí se puede jugar un poquito mejor" expresó sobre el tipo de competencia del torneo de la Liga Esperancina.

El ex jugador de Cosmos FC explicó que "En relación a la pretemporada se habla de que en un mes vamos a tratar de recuperar lo físico. Cada uno en su pueblo, porque yo soy de acá, la mayoría de San Carlos, pero también tenemos jugadores Gessler, Gálvez, y Esperanza, así que cada uno tiene que hacer la parte física en su lugar, y cuando nos permitan vamos a tener que hacer la parte futbolística todos juntos".

Un gran recorrido con la pelota

Ante la consulta de cual fue un poco su recorrido como futbolista señaló que "arranqué en San Cristóbal en el 2003, hice inferiores, y tuve como entrenador a Daniel Romero. Después me compró un empresario, me fui a San Miguel de Buenos Aires, y fui cuando estaba en AFA B. Estábamos bien, el club desciende, y ahí nos tuvimos que volver porque hubo diferencias con la hinchada. Vuelvo a San Cristóbal, y posteriormente paso a Colón".

"Allí pude fichar para la Liga, jugué medio año, y como no iba a jugar en AFA decidí volverme a San Cristóbal, que en ese momento estaba por jugar el Argentino A. Me llaman de Argentino de San Carlos en 2007, en 2008 me voy a Ateneo Inmaculada con Carlos Lanzaro y Matías Olivera que me habló porque jugamos junto en Argentino de San Carlos. Ahí hacemos un buen torneo, y después me voy a Banco con Valentín Vera en 2009-2010", destacó Batistela, que es oriundo de la localidad de Monte Vera.

672020 f3 jorge batistela referente union progresista san carlos sud.JPG Batistela pasó por varios equipos de la Liga Santafesina de Fútbol. UNO Santa Fe

Continuó relatando que "También tuve un paso por Cosmos FC, jugamos el Federal C, en 2017, con Leandro Birollo. Después de ahí estaba con las inferiores, pero fue un buen paso en lo personal, se armó un gran equipo, y llegamos hasta semifinales. Con equipos duros como Sanjustino, uno de San Cristóbal, y la Emilia de San Jorge, fuimos de punto y terminamos clasificando".

"Después me llama la gente de Progresista de San Carlos, y ahora me pude consolidar. Nos fue bien, el torneo es diferente, se juega por zonas, y pudimos jugar varios clásicos. Los entrenadores siempre son del club, y en cuanto a los jugadores en su mayoría son de la zona, y muy pocos de acá de Santa Fe" explicó Jorge Batistela.

Finalmente, ante la consulta de cual es la meta de Unión Progresista para cuando se reanude la actividad, el ex jugador de San Cristóbal de Ángel Gallardo, contó que "El torneo de la Liga Esperancina es muy duro. El objetivo siempre es clasificar a los playoffs. Cuando arranca esa fase se trata de otro tipo de torneo. Uno pasa y otro se queda, por eso es muy complicado. Siempre meta es llegar a la final, a veces se logra y otras no. Los clásicos se viven de un modo especial, va mucha gente, más de 2.000 personas asisten. Los pueblos y las empresas apoyan al club".