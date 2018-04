Una jueza santafesina en la Superliga

"La verdad es que estoy disfrutando mucho de todo. Ahora solo estoy a la espera de que llegue el momento". Con esta mezcla de sensaciones se expresó la villense –pero radicada hace varios años en Santa Fe–, Nadya Chiariotti, quien debutará en la Superliga como asistente, junto a Roberto Retta, del árbitro Jorge Baliño en el duelo del próximo domingo, a las 15.30, entre Atlético Tucumán y Newell's





"Una siempre, a lo largo de su carrera, aspira a lo máximo y cuando me preguntan sí lo estaba esperando, todo árbitro te dice que sí. Por eso es muy gratificante, más que nada por todo el esfuerzo y sacrificio que se hace", reconoció en diálogo con Sol 91.5. Después de tanto esperar, llegó la gran oportunidad para la representante de la Liga Santafesina en el terreno internacional:, reconoció en diálogo con Sol 91.5.





Luego dio detalles de cómo se enteró: "Recibí una llamada con el número de Buenos Aires y resultó ser de la escuela nacional para informarme que me tocaba debutar este fin de semana. Fue la primicia y a partir de allí me llené de felicidad. Desde ya recibí saludos y mensajes de mis compañeras".





nadya chiariotti 2.jpg



"El plan para este miércoles era tomar contacto con ellos para ya tener la semana planificada y coordinar el viaje", admitió Nadya. "El entrenamiento es en Santa Fe . Eventualmente nos convocan a Buenos Aires para clases técnicas. Hace un tiempito mandaron profes de la escuela nacional para capacitarnos. Es variado, pero el grueso de los trabajos son acá".





Al momento de contar detalles de cómo se insertó en el mundo del arbitraje, dio detalles interesantes: "Estoy terminando la carrera de kinesiología, pero me dedico solo al arbitraje. Siempre mi vida estuvo ligada al deporte. Jugué al fútbol en su momento y se me presentó la posibilidad de hacer el curso de juez. Así fue como me animé y di mis primeros pasos. Acá en la Liga Santafesina estoy desde 2013 con la gestión de Roberto Carreño".





"Solo yo faltaba (risas). Éramos seis las que hicimos la pretemporada en invierno pasado", admitió en un tono risueño, pero a la vez reconfortante. "Esto es todo un proceso. No por ser mujer sino porque considero que cualquiera debe ir paso a paso. Inicialmente me tocan partidos con equipos más chicos y tarde o temprano aparecerá la oportunidad de estar en los encuentros de otros más grandes. Es como un trabajo de pulido", expuso.





nadya chiariotti 1.jpg





Además, se sinceró respecto a cómo la tratan los hombres en este deporte: "Debuté en la «B» Nacional en un partido con Saúl Laverni como árbitro en Corrientes, en 2016. A partir de allí, el trato con los jugadores siempre fue de mucho respeto. Desde una competencia simple al profesionalismo. Como anécdota, cuento que muchas veces el jugador se siente desorientado en dirigirse hacia nosotras, de cómo hablarnos y demás. Pero después siempre nos sentimos cómodas".





En el final, manifestó que "los estadios se están aggiornando a tener a mujeres. No en todos hay vestuarios, pero muchos se están adaptando".