Una nueva y prometedora etapa

La calma que muestra en la intimidad lo caracterizó siempre. Es sin dudas un técnico ganador pero de bajo perfil, que puede convivir entre la gloria y la tranquilidad de su familia. Entre sus principales virtudes, destacan la búsqueda permanente de promover juveniles y explotar sus recursos para potenciar la autoestima de sus planteles. Es un técnico joven pero con trayectoria, que está en todos los detalles. Tiene mucha personalidad, siempre está muy cerca del jugador, le da mucha confianza.

Ariel Pérez Carli será la cabeza visible para desarrollar el hockey del proyecto de Alma Juniors de Esperanza en caballeros desde infantiles a juveniles. Consiste en un plan estratégico para la generación de nuevos jugadores. Será por los próximos tres años, lo cual es una señal de aliento para el futuro y búsqueda del crecimiento general del hockey masculino. Se buscará profundizar lo que se viene haciendo, ver el talento y la proyección profunda del deportista. "La idea es generar jugadores que tengan bagaje técnico. El objetivo es incrementar la cantidad de menores que comienzan este deporte y proporcionar mayores herramientas técnicas para mejorar el nivel y la calidad de jugadores y entrenadores en un futuro a mediano y largo plazo." Afirmó la cabeza visible del proyecto.

Actualmente, la entidad esperancina cuenta con una base de 25 chicos entre 8 y 13 años. Las prácticas comenzarán a partir del 7 de marzo, siendo los horarios de entrenamiento los días miércoles y viernes de 18 a 20.30. Se apunta a incentivar la práctica, facilitando el material y generando actividades que estimulen a los caballeros a practicar e involucrarse.

Manos a la obra

El "colo" tiene la facultad de pensar con la mente en frío y dejar el impulso de lado para decidir lo mejor. Llegó desde CAE tras cerrar un ciclo formidable y exitoso. Allí, todo lo que jugó con las chicas del otro lado de la orilla, lo ganó. Desde 2008 al 2010 se llevó los máximos galardones. A partir del 2015 hasta el año pasado, inició otra etapa en la entidad "albinegra" y lo impulsó a la cima, sumando prestigio y calidad a sus jugadoras. Inclusive, llevó a los chicos de CAE a jugar la Liga Nacional "B" en las últimas tres ediciones.

En la noche del lunes, comenzó su etapa al frente del Plantel Superior y Sub18 de la línea femenina de El Quillá. Sus primeros conceptos resultaron ser de gran motivación hacia sus nuevas dirigidas siendo innovador en la forma de entrenar, a lo que incorporó exigencia y asistencia total de ambas partes. Será un año distinto para El Quillá: tendrá como gran desafío el Campeonato Argentino de Clubes (ex Liga Nacional A) sobre fines de septiembre. En su cuerpo técnico, lo secunda Eduardo Neme como asistente y Ricardo Tessore en la preparación física. Además, está Paola Velazquez, ex arquera de Paraná HC y del seleccionado entrerriano como entrenadora en esa posición. A la espera de la recuperación plena de Candela Carosso, una de sus principales figuras, los entrenamientos serán rigurosos con cuatro sesiones por semana, sumando gimnasio, físico y palo por cada una de ellas. Se incorporó Matilde Lovino, ex jugadora de Colón de San Justo y próximamente lo harán Ana y Belén Furia (las tres categoría Sub-18), también procedentes del conjunto Bicampeón del torneo Promocional.