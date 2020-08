Una posible solución para el rugby nacional

Hace no mucho tiempo envié a caracterizados dirigentes del rugby nacional mi proyecto sobre franquicias argentinas y si bien no trascendió mucho por algunos lobbies de algunos que solo piensan en lo individual y no en lo colectivo, ahora en algunos medios de comunicación porteños aparecen cosas similares y/o parecidas que lo ponen nuevamente en tapete.

Es por ello que lo repito, con algunos cambios producto del intercambio de ideas con muchos amigos algunos de los cuales son dirigentes. Obviamente estamos hablando de la temporada 2021 y sucesivas.

La Franquicias Argentinas

En vista de las dificultades propias y ajenas y la necesidad imperiosa de nutrir al rugby argentino de una base amplia de jugadores para integrar sus diferentes equipos y/o seleccionados nacionales se ensaya este proyecto en base a las diferentes regiones que conforman el rugby amateur en nuestro país.

image.png Existen dificultades para diagramar la competencia por el coronavirus.

Es necesario para ello una reforma de los estatutos de la UAR o tomar la figura utilizada con Ceibos en cuanto al rugby profesional ya que temporalmente quienes integren en el futuro las “franquicias nacionales” estarán bajo ese régimen al menos por un período de tiempo.

Este torneo se llevará a cabo más allá de la continuidad de Jaguares, Ceibos, u otra franquicia internacional y de la participación de combinados argentinos en los certámenes en lo que compite normalmente.

Salvando este aspecto proponemos: 1, la conformación de un Campeonato Argentino de franquicias a desarrollarse en el primer semestre de cada año (del 12 de Marzo al 8 de Mayo), a los efectos de no superponerse con el Nacional de clubes, con la participación de 6 franquicias: 2 franquicias del ámbito de la URBA; una de las cuales debería tener al menos el 60% de jugadores de Mar del Plata, Sur, Chubut, Tierra del Fuego, Lagos y Santa Cruz; 1 franquicia de las uniones que componen el Torneo Regional del Litoral y del Noreste, como Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Nordeste, Misiones y Formosa.

image.png Manuel Arrías es un periodista de rugby oriundo de la ciudad de Paraná.

Además, 1 franquicia de las uniones que integran el Regional del Norte como Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy, 1 franquicia de la Unión Cordobesa, que incluya a las que componen la Unión Andina, conformado por La Rioja, San Luis y Catamarca. Y 1 franquicia de las uniones que integran el Regional Cuyano con Mendoza, San Juan y Alto Valle.

Los demás torneos en el que participa Argentina o alguna franquicia UAR, se disputarán como siempre y sus integrantes no podrán integrar estos equipos franquicias nacionales. Si hubiera alguna/s otra Unión se la integraría en la franquicia de su región.

Más detalles

Las franquicias estarán integradas por jugadores de cada una de esas uniones (fichados el año anterior, no pueden pedir pase en el mismo año). Deberán estar fichados en sus uniones con todos los requisitos, formalidades y seguros que exige la UAR. Se tratará de menores de 22/23 años, con 5 mayores como máximo en cancha (puede haber más en el plantel), con la idea de darles mayor competencia y evitar de alguna manera su temprano éxodo.

El cuerpo técnico también estará integrado por personas de las mismas uniones componentes de cada franquicia y como máximo 2 de otros lugares. Deberá estar constituido por un entrenador principal, dos colaboradores, un médico, un kinesiólogo, un preparador físico, un utilero y un manager, como mínimo.

El plantel de jugadores será de un máximo de 30/33 por franquicia. En caso de una lesión severa (que impida al jugador participar del resto del Torneo) podrá ser reemplazado por uno nuevo, pero seguirá percibiendo sus honorarios por el resto del torneo. Los contratos (ver que modalidad es la conveniente) tendrán la duración del torneo de cada año, pudiendo los jugadores reintegrarse a sus respectivos clubes el resto del año o a algún seleccionado nacional que requiera su presencia. A los efectos de posibilitar la continuidad de trabajos y/o estudio de los contratados se facilitarán estas tareas en entrenamientos, partidos, etc.

Más información

image.png El proyecto es en base a las diferentes regional del rugby amateur argentino.

A los efectos de posibilitar la continuidad de trabajos y/o estudio de los contratados se facilitarán estas tareas en entrenamientos, partidos, etc. Las franquicias podrán ser administradas por las propias Uniones o se licitarán, quedando a elección de cada una la opción que se prefiera. En este caso deberá contar con la aprobación de la UAR a través del consejo especial.

Además

La UAR constituirá un consejo especial de no más de 5 miembros encargados de la administración del torneo. Este consejo utilizará todos los recursos técnicos y humanos disponibles en la UAR, con la anuencia del Consejo Directivo de la entidad.Tendrá a su cargo de la administración total, como forma de disputa, programa de partidos, designación de referees, conducta, etc.

Será el encargado de obtener los recursos y pagar los traslados de equipos, alojamientos, comidas y demás. Es el encargado de concertar la televisación de los partidos en directo, con el pago del canon necesario para la realización del torneo. Sin TV el torneo es inviable. Las franquicias podrán explotar la publicidad en sus indumentarias y en 2° línea de cámara de TV en los estadios.

Los jugadores más cuerpo técnico, 40 personas, a promedio de 500 dólares por mes, un sistema que deje 50 dólares a sus clubes de origen, y otros gastos, con un máximo de seis meses. Los traslados serían iguales como se hacía para el Torneo Argentino, y estaría a cargo de la comisión administradora del torneo al igual que alojamientos y comidas en competencias; pagos de referees, médicos en cancha y demás.

En cuanto al sistema de juego, será una ronda, todos contra todos; cuartos de final, 1° con 4°, 2° con 3°, más la final entre ganadores. Las posiciones finales se tomarán en cuenta para la programación del año siguiente: 1° fecha: 12, 13 y 14 de marzo de 2021; 2° fecha: 19, 20 y 21 de marzo de 2021; 3° fecha: 26, 27 y 28 de marzo; 4° fecha: 2, 3 y 4 de abril; 5° fecha: 9, 10 y 11 de abril; semifinales: 18 y 25 de abril: final: 1° de mayo.