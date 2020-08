Unión confirmó como ficha mayor a Jordi Godoy

Unión y Jordi Godoy seguirán uniendo sus caminos en la Liga Argentina, esa que arrancó bajo el nombre del TNA para los rojiblancos en 2013.

Ahora, el escolta santotomesino, que tuvo dos etapas en el club con un intervalo en Atalaya, pasará a formar parte de un cupo mayor en el roster definitivo.

Godoy charló con UNO Santa Fe y en el inicio afirmó que “al principio cuando arrancó la pandemia cada uno empezó a hacer lo que podía desde su casa, ahora por la mañana estamos entrenando con Juanfra (Ponce), Renzo (Giunta) y el Colo (Leone). Así que agarrando el hábito y sumando para lo que venga”.

Más adelante sostuvo que “descansé un poco, me desenfoqué porque más allá de los recesos de temporadas uno sigue entrenando. Estuve mucho con mi familia, después hay que volver a agarrar el hábito que no es fácil, no hay que dejar tanto tiempo porque después es difícil volver. Le pedí al profe de CUST unas mancuernas, me las arreglé para tener elementos y poder trabajar”.

La temporada 2020-21 será especial para Godoy, pues con 154 partidos disputados ocupará un cupo mayor. Al respecto enfatizó: “Por ahí uno deja de ser pibe por así decirlo y pasa a tener más responsabilidades, hay que tomarlas. Intentaré hacerlo de la mejor manera, eso supone un nuevo desafío”.

Más allá de que seguramente llegarán un par de refuerzos al Tate, la base estará conformada por jugadores locales. En este sentido, el escolta apuntó: “Ya conocemos el método de entrenamientos, el trabajo que se hace, a qué queremos jugar, conocemos lo que puede dar cada uno dentro de la cancha. Eso te hace tener un plus cuando empiece la temporada, lo que cada uno puede dar. Yo a eso lo veo como algo positivo”.

image.png Jordi Godoy acumula 154 partidos con Unión en Liga Argentina.

Unión se despidió con dos derrotas seguidas (Olímpico de Ceres y Oberá TC), pero estaba entre el pelotón de vanguardia de la Conferencia Norte. Por eso Godoy dijo que “habíamos hecho una buena temporada, veníamos levantando el nivel además de no haber jugado playoffs, nos va a dejar un vacío pero estábamos bien encaminados, entre los primeros cuatro. Una lástima lo que sucedió”.

En la carrera de Godoy hace un par de años hubo un click, al jugar una temporada el Torneo Federal para Atalaya. Por eso no dudó en admitir que “no fue una decisión que dije quiero hacer esto, pero con el tiempo me sirvió en lo personal y a nivel deportivo y extradeportivo. Pude afianzar cuestiones tácticas y técnicas al no tener tantos minutos, al haber que tenido que tomar decisiones ese año en Rosario me formaron como jugador. Lo valoro y agradezco haber tenido esa oportunidad”.

Antes de su despedida, respecto al armado del plantel, Godoy añadió: “La idea es mantener una base, siempre uno va viendo como se mueve el mercado y como están los equipos. Es momento de esperar cómo se arma el equipo. Siempre la esperanza de formar un buen plantel está; apuntando a hacer una buena temporada y llegar lo más alto posible”