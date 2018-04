Unión no detiene su racha triunfal en el Torneo Dos Orillas

Siete partidos dieron inicio este martes a la 6ª fecha del torneo Dos Orillas denominado "Dos Hermanas". En la A1 el tatengue derrotó a su par de Crespo como visitante y se mantiene líder con puntaje perfecto; República sacó adelante un trabajoso partido y le ganó a Rowing en Paraná; Regatas Santa Fe impuso condiciones en el Luis Butta y superó con soltura a Echagüe; Almagro A perdió por poco en su visita a Ciclista mientras que CUST sigue sin conocer la victoria y cayó ante Olimpia en el Humberto Pietranera.

Por su parte en la A2 Almagro B ratificó sus pretensiones y goleó a El Quillá mientras que en Paraná Sanjustino golpeó a domicilio y le ganó a Patronato.

A continuación el detalle con todos los resultados y como sigue esta jornada.





MARTES 10 DE ABRIL

Ciclista 81 - Almagro A 77 (41-40) (A1-Roldán)

Rowing 71 - República del Oeste 74 (46-40) (A1-Michel)

Olimpia 69 - CUST 63 (37-17) (A1-Cottonaro)

Unión (Crespo) 78 - Unión SF A 92 (37-37) (A1-Patrone)

Echagüe 65 - Regatas SF 82 (28-39) (A1-Patrone)

Patronato 50 - Sanjustino 62 (27-32) (A2-Depalo)

Almagro B 77 - El Quillá 57 (41-18) (A2-Di Mari)





JUEVES 12 DE ABRIL

21.30 Estudiantes A vs. Macabi (A1-Roldán)

21.30 Talleres vs. Colón (SF) (A1-Cottonaro)

21.30 Quique vs. Atlético María Grande (A2-Gentile)

21.30 Sionista vs. San Martín (A2-Di Mari)

22.00 Recreativo A vs. Alma (A1-Michel)

22.00 Santa Rosa vs. Paracao (A2-Depalo)

LUNES 16 DE ABRIL

21.30 Unión (SF) B vs. Recreativo B (A2-Gentile)