"Unión perdió con los equipos que jugó, no contra Beligoy"

Federico Beligoy fue designado para dirigir Unión y Tigre, el partido que se jugará el domingo a partir de las 11, justamente en el cumpleaños 111 de la entidad rojiblanca.





Cuando se conoció su designación, muchos hinchas empezaron a recordar muchas actuaciones donde no le fueron bien las cosas al equipo santafesino, aunque en los últimos dos partidos se quedó con los tres puntos.





El experimentado juez charló con Sol 91.5 y en el inicio se refirió a la polémica jugada que desembocó en el penal que le dio a Real Madrid el pase a las semifinales de la Liga de Campeones: "Me llamaron varios colegas, no había visto la jugada, después me mandaron un video. Uno no puede hacer un juicio que a priori por las cámaras no se ve, en ningún momento hay una cámara con un campo visual parecido al del árbitro que diga que no haya sido penal, cuesta ver con las cámaras televisivas que haya sido penal".





Y de lleno no eludió las consultas respecto a sus arbitrajes cuestionados por el público de Unión. Uno de los últimos casos fue en oportunidad de la Copa Argentina cuando River le ganó al Tate en Mar del Plata y hubo una acción fuera del área contra Lucas Gamba. Al respecto, Beligoy apuntó: "En primer lugar hay para poner las cosas en claro y blanco sobre negro: desde esa premisa o ese pensamiento Unión perdió mas de lo que ganó; Unión perdió con el equipo que jugó, sin darnos cuenta los comunicadores sociales con fundamento le meten en la cabeza que juegan 11 jugadores contra un árbitro. La gente tiene que tener otra mirada, despues si Beligoy acertó o erró es otro tema, yo partiría de esta premisa".









LEER MÁS: Debe subir la eficacia en el 15 de Abril









Más adelante, el colegiado expresó que "yo escucho periodistas que me deslumbran y después hay otros que son poco convincentes, si supiesen respetar a cada uno viviríamos en un mundo mejor, el paso de la vida te empieza a respetar a cada uno".





En otro de los tramos de la charla, Beligoy destacó que "lo mío fue una rotación en los últimos partidos, dirigí Lanús -River salió todo perfecto, a la otra fecha no jugué, hay mucha rotación, somos 22 árbitros para que la gente no se quede con una mirada parcial, hay 14 partidos, dentro de esa cantidad hay que ir rotando. Fui felicitado en el partido Boca -Talleres, después lo que diga la gente que habla sin fundamentos me tiene sin cuidado".