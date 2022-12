Unión se despidió con una derrota y más dudas que certezas

En el dueño de casa no jugó Miles Bowman (gripe) y probó pero no está en condiciones Mateo Bolívar. El visitante también fue sufriendo bajas por problemas físicos (Giordano no entró, Piñero y Green jugaron pocos minutos).

Llega el receso para los rojiblancos, que ahora volverán a jugar el 9 de enero ante Oberá TC y el 11 viajarán a Mercedes para enfrentarse contra Comunicaciones.

UNIÓN 83: Jeantal Cylla 23, Maximiliano Martín 11, Ignacio Alessio 7, John Merchant 2, Juan Cantero 7 (FI) Gastón Bertona 2, Ayan Carvalho 16, Mateo Bolívar 0, Pedro Bombino 15. DT: Juan Ponce.

REGATAS (C) 84: Mogga Lado 14, Facundo Piñero 7, Andrés Jaime 7, Juan Arengo 17, Charles Hinckle 24 (FI) Tobías Franchela 3, Alejandro Diez 4, Rodney Green 0, Pablo Espinoza 8. DT: Fernando Rivero.

Parciales: 25-21, 43-39 y 66-60.

Árbitros: Fernando Sampietro, Nicolás D’anna y Gustavo D’anna.

Estadio: Ángel Malvicino.