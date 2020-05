Unión de Sunchales y Soldano, en una cruzada solidaria

Esta semana, en su red social Facebook, Unión de Sunchales inició una cruzada para ayudar a jugadores del primer equipo liguista que no cobran producto de la inactividad. A través de la publicación de videos de miembros del plantel profesional del Club que milita en el Federal "A", donde también se sumó Franco Soldano, promocionan el sorteo de camisetas a beneficio de los colegas que integran el plantel liguista del "Bicho" Verde.

En los videos se puede ver a Miguel Yuste, Matías Zbrun y Diego López quienes invitan a comprar números de una rifa para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a los que vienen de abajo. El mismo "Tuni" López afirma en el video que "los chicos de la Liga son los que peor la están pasando en este momento", haciendo alusión a que los mismos no están cobrando al no haber actividad y además por no ser profesionales, situación en la que están incluidos todos los jugadores amateurs de Unión de Sunchales, equipo donde surgió Soldano.

También Franco Soldano

Franco Soldano, jugador nacido del semillero de Unión de Sunchales, con un pasado importante por Unión de Santa Fe, que lo lanzó al fútbol profesional, y hoy miembro del plantel de Boca Juniors, también se sumó a la campaña y donó para el sorteo la camiseta que utilizó durante el Torneo en que se consagró campeón con el equipo de Miguel Russo este 2020; y además hizo un video para promocionar el sorteo.

image.png Franco Soldano participó de una cruzada solidaria de Unión de Sunchales.

¿Qué premios hay?

El número para el sorteo tiene un valor de cien pesos y están como premios las camisetas de Franco Soldando (Boca Juniors), Axel Werner (San Luis de México), y los locales Pucho Yuste, Melli Zbrun y Tuni López, las tres camisetas de Unión de Sunchales. Además en la lista de premios se incluyen dos picadas en el bar del club.

Fuente: paloygol