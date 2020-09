Universidad, siempre apegado a sus convicciones

No caben dudas que el sector de fútbol amateur de la Universidad Nacional del Litoral ha tenido un desarrollo muy importante. Casi 700 jugadores forman parte de las categorías mayores y juveniles, sobre todo porque se trabaja con seriedad y un gran sentido de pertenencia. Una forma de seguir apegado a sus convicciones, algo que pregona el profesor Bruno Albornoz.

Ese compromiso se observa no solamente en los jugadores, sino también en el staff de trabajo como son los profesores y colaboradores, sino que también en el rol clave que cumplen los padres. La UNL tiene fútbol masculino, fútbol femenino, pero se trabaja mucho y seriamente en el semillero. A lo que hay que sumarle 12 categorías, participación en el Futsal Infantil, y en los encuentros de escuelita. Es el organizador de un gran torneo como lo es el Indoor, que funciona muy bien, pero que además es referencia en la materia en el ámbito liguista.

La Universidad Nacional del Litoral cuenta con el área de fútbol amateur, ingresó en la Liga Santafesina de Fútbol en 1994, y por la pandemia de coronavirus las actividades en el predio están suspendidas, y los entrenamientos se realizan bajo el formato online. El cuerpo técnico de primera división tiene como entrenador a Leandro Sartor que continúa del año pasado. El área de fútbol amateur de la UNL depende de la dirección de deportes de la secretaría de Bienestar y Calidad de Vida de Universidad.

"La verdad que fue algo inesperado para todos, nadie lo esperaba y hay que tratar de acoplarse a lo que está sucediendo ahora. En el caso de nuestros entrenadores, les están mandando videos a los jugadores para que puedan trabajar en sus casas", comenzó señalando el profesor Bruno Albornoz.

UNL 2.JPG Con sus convicciones, Bruno Albornoz sostuvo que esperan volver a las prácticas el 7 de septiembre en Universidad.

El coordinador general del fútbol amateur de la Universidad Nacional del Litoral señaló que "cuando saltó todo este tema de la cuarentena a los jugadores se les indicó hacer caso a lo que autoridades. La distancia social, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, a respetar la gente que está inmersa y tiene conocimientos de estas cuestiones".

Agregó que "acá el predio UNL-ATE hubo que limitarlo desde un primer momento, se suspendieron todo tipo de actividades, así que nos tuvimos que amoldar todos a esta nueva modalidad, que no es fácil porque estamos acostumbrados a otra cosa".

A cerca de como tomaron los jugadores este parate que ya lleva ocho meses, Bruno Albornoz contó que "creo que, como nosotros, no lo ha tomado bien, más los chicos que les gusta estar jugando a la pelota. Creo que los ha afectado de sobre manera, ha pasado mucho tiempo y llega un punto que uno quiere jugar de una u otra manera, pero bueno, hay que seguir esperando, porque se está trabajando en ese sentido".

"La Liga Santafesina autorizó los entrenamientos a partir del 7 de septiembre, bajo los protocolos autorizados por los organismos competentes. En el caso nuestro estamos trabajando mucho para que ello pueda ser así. Igualmente hay que seguir trabajando, y ver cuando se llegue más a la fecha y ver que se puede determinar viendo cómo se van a desarrollar las cuestiones, sobre todo porque tenemos que preparar aquí el predio", expresó Bruno Albornoz a cerca de la vuelta a las prácticas pautadas por la Liga para el 7 de septiembre.

UNL 3.jpg El plantel de primera división de Universidad que tiene como entrenador a Leandro Sartor, trabaja a pleno con sus convicciones. Esto lo ponderó Bruno Albornoz

Más sensaciones desde la Costanera Este

Consultado acerca de que les dispone el protocolo, el dirigente de Universidad, comentó que "básicamente el protocolo dispone una serie de cuestiones que arranca tanto para el ingreso al predio como del lugar de entrenamiento. Con la toma de temperatura, el uso del alcohol en gel, las distancias sociales, el trabajo con pelota, una pelota por jugador, por eso en la Liga es más complicada la vuelta, por los costos que hay que afrontar con el tema pelotas. Hay que ver qué otras cosas llegado el momento se pueden plasmar para no tener ningún inconveniente".

"En primer lugar está el tema de la salud, porque supuesto que queremos jugar, los chicos quieren jugar, el fútbol es la pasión de todos, y quieren jugar a la pelota. Pero ante todo está la cuestión de la salud, y si la Liga considera que no es probable, más allá de la situación económica de los clubes poder volver a jugar si la Liga así lo determinó por algo será, y no nos queda que cumplir con las disposiciones. Pero te reitero que la prioridad sigue siendo la cuestión salud, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo con los casos que se han registrado últimamente en la zona", comentó el profesor Bruno Albornoz con mucha claridad.

UNL 4.JPG El coordinador, Bruno Albornoz, contó que cuentan con 700 jugadores en Universidad.

"La cuarentena saltó la semana anterior al arranque de las competencias, nosotros habíamos desarrollado la pretemporada a fines de enero. Algunos chicos están de vacaciones, otros no, pero comenzó el movimiento con entrenamientos en el predio y en la costanera Este. Observamos el regreso en ese momento con muchas ganas en los chicos, como se empieza en esa etapa del año, con todas las perspectivas, hasta que sucedió esto de la pandemia y hubo que frenar todo", expuso Bruno Albornoz.

"En lo deportivo el año pasado fue muy bueno, le apuntamos a la transmisión de valores a través del juego, ya que va más allá de un resultado. Por supuesto que nosotros queremos ganar, hacer buenos campeonatos, pero Universidad siempre se caracterizó por apostar al semillero. Por la formación de las personas es lo que apuntamos. Fue el quinto o sexto año que detrás de Colón y Unión, fuimos la institución que más puntos sacamos en copa de Oro. Más allá del resultado está la cuestión de transmitir valores, que se puede palpar claramente desde el primero hasta el último integrante de la estructura de fútbol de la UNL", describió el coordinador de Universidad de cómo fue la actividad en la temporada pasada.

A cerca como cree que puede afectarles a los jugadores todo este parate, Bruno Albornoz señaló que "Creo que va a tener una afectación en el jugador, eso es seguro, tanto en la parte física como en la parte anímica. Pero bueno, esto hasta que no arranque con la actividad, no vamos a saber cómo estamos parados. Hay que hacer una especie de pretemporada nuevamente, más allá que los chicos entrenan en sus casas, no es lo mismo que hacerlo en un espacio más grande y adecuado. Hay que ver como los afecta en lo piscológico, sin olvidar que esto es nuevo para todos, y hay que ver como se arranca de nuevo, y como llegan los chicos".