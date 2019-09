Universitario cayó en la Tortuguita y no ascendió

Por Alejandro Martínez

En el marco de la última fecha de la Zona Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, Universitario de Santa Fe cayó ante el Paraná Rowing Club por 29 a 20 y no pudo conseguir el objetivo de ascender. El cotejo se desarrolló en la sección la Tortuguita, ante un buen marco de público y con el arbitraje del rosarino Leonidas Diez.

El primer tiempo tuvo sus particularidades. Arrancó con todo Universitario marcando dos tries que lo puso 14 a 0 en el tanteador. Con las acciones controladas, contó algunas chances más de llegar al ingoal contrario.

Un error de los santafesinos le permitió a Rowing posicionarse en campo Cuervo y con dos ensayos poner el marcador 14 iguales. Al cabo del primer tiempo el resultado quedó igualado en 17 por penales marcador por el apertura local, Maximiliano Duerto y el medio scrum visitante, Martín Valentinuzzi.

En el complemento Universitario le cedió el protagonismo al remero entrerriano. Fue un claro dominador territorial y de la posesión de la pelota. Uni no piso campo rival en todo el período, cometió muchas infracciones y Duerto con el pie tuvo mucha eficiencia a tal punto que de esa manera ganó Rowing por 29 a 20.

universitario 1.jpg

Síntesis

Rowing 29- Universitario SFe 20

Paraná Rowing Club: Santiago Cura, Lucas Lerena y Francisco Carbonell; Ignacio Lerena y Franco Dall´Ava; Hipólito Buschiazzo, Yamil Rezett y Rubén Dominguez; Jerónimo Godoy y Maximiliano Duerto; Juan Grippo, Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta, Iván Sánchez Muscia y Francisco Taleb. Entrenador: Paul Halle.

Universitario de Santa Fe: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinoza (capitán) y Luciano Franco; Emilio Villalba y Marcos Benítez; Giuliano Buccini, Aaron Pasquet y Matías Fernández; Lautaro Valentinuzzi y Gerónimo Fernández; Diego Durán, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Federico Bruzzone y Felipe Nepote. Entrenador: Diego Fernández.

Primer tiempo: 4´try Gerónimo Fernández convertido por Valentinuzzi, 11´ try Matías Fernández convertido por Valentinuzzi, 13´ try Jerónimo Godoy convertido por Duerto, 21´ try Juan Blas Laporta convertido por Duerto, 28´ penal Duerto, 40´ penal Valentinuzzi.

Parcial: Rowing 17- Universitario SFe 17

Segundo tiempo: 3´ penal Duerto, 8´ penal Valentinuzzi; 15, 31 y 35´ penales de Maximiliano Duerto.

Cambios: Juan Cruz Ledesma x Juan Ignacio Lerena y Lucio Pratti x Iván Sánchez Muscia (R); Julián Boggero x Luciano Franco, Gonzálo Meza x Juan Espinosa, Gabriel Flores x Marcos Benítez, Tomás Olmedo x Aron Pasquet, Lautaro Recamán x Federico Bruzzone y Juan Martín x Julián Fleitas (U).

Incidencias: 33´ del segundo tiempo expulsado Felipe Nepote.