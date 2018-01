Universitario comenzó la etapa de preparación

Tras las presentaciones formales, a cargo del presidente Alberto Pelossi (h), algo más de 40 jugadores comenzaron los trabajos de acondicionamiento físico y algunos técnicos. Junto al Facha Raiteri, ex jugador del CASI y Estudiantes de Paraná, ocuparán la conducción técnica, el ex Puma Maximiliano Chinchu Bustos, Osvaldo Peto Marangoni, Marcelo Torres y Guillermo SIgnorelli, quien también es el director deportivo.

Universitario trabajará durante un par de semanas, alternativamente en el club, y utilizará diferentes puntos de la ciudad para hacer frente a la preparación física, la cual estará a cargo del profesor Fernando Croveto, quien llega desde la vecina capital entrerriana, junto a Raiteri.





Los ensayos serán lunes, martes y jueves, a lo cual se agregan los trabajos de gimnasio, estando previsto jugar un amistosos a mediados de febrero con Taraguy de Corrientes, hay en carpeta un amistoso con Alma Juniors de Esperanza, y el remosado Torneo Alberto Pelossi, que deberá cambiar indefectiblemente de formato, por la disposición UAR de nos jugar más de 80 minutos.

"Ya llevo varios años como entrenador pero a nivel seleccionado de la UER, en Seven y en el Mayor, después en el CAE, y este para mí es el primer gran desafío fuera de mi tierra que es Paraná", le dijo a Ovación a José María Raiteri.

El excoach de los seleccionados de la UER, comentó que "Surgió con un llamado de Julio Clement quien junto a Guillermo Signorelli me convocaron para formar parte de la estructura deportiva de este prestigioso club. Lo pensé un segundo, la propuesta era muy buena, y por acepté venir a ayudar".

Agregó que "Siempre voy buscando dejar algo cuando encaro la función de conductor técnico de una institución. Sea en la parte deportiva, en la técnica, en la humana, cada vez que me pongo al frente de algún desafío el primer objetivo es dejarle algo a los chicos, una enseñanza, algo que les sirva"

Expresó que "Los entrenadores sabemos que trabajamos por uno ó dos años y vas cambiando. La idea mía es que le quede algo de enseñanza a los chicos, también desde lo organizativo, el orden y la disciplina".





Más sensaciones

En cuanto a que idea tiene para que el equipo pueda plasmar en el campo de juego, el ex jugador del CASI, comentó que "Estos primeros entrenamientos son para ir analizando con que contamos, he visto algunos videos de años anteriores, y hay material humano para trabajar. Son chicos que tienen muy buena defensa, van bien arriba con el tackle y eso me deja tranquilo. Después veremos la forma de jugar, que será a partir de que pasen los entrenamientos, se da cuenta si puede desplegar ó ir hasta el centro de la cancha y abrir después. La idea es plasmar el sistema de juego que más nos convenga".

"El Torneo del Interior siempre fue duro, nos tocan rivales que hay que respetar, tenemos que viajar a Córdoba, Uruguay y Tucumán. Nos servirá para ir viendo como estamos, pero sobre todo, con los viajes lograr la unión humana que creo que es fundamental", expresó Raiteri, sobre la competencia nacional que dará comienzo el 10 de marzo.





Finalmente, destacó que "El principal objetivo que tenemos es llegar lo mejor posible para encarar el Regional del Litoral. La idea es siempre mantenerse en la elite del campeonato, para lo cual creo que contamos con el recurso humano, que son los jugadores, para llevarlo adelante".

En el Torneo del Interior C, Universitario ocupará la Zona 1 junto a Cardenales de Tucumán, Carrasco Polo de Uruguay y Córdoba Rugby Club. El debut está previsto para el 10 de marzo frente a Córdoba Rugby en condición de visitante.