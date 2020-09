Universitario decidió suspender los entrenamientos

Universitario es una de las instituciones emblemas del rugby santafesino. Luego de la cuarentena obligatoria que dispusieron las autoridades sanitarias, que obligó a suspender actividades y el cierre del club, por la pandemia, logró mediante el cumplimiento de los protocolos que los jugadores pudieran regresar a los entrenamientos.

El retorno a los entrenamientos, que se desarrollaron en las instalaciones que Universitario posee en barrio Las Delicias, duraron aproximadamente dos meses, ya que con el rebrote de contagios y la circulación comunitaria en la ciudad de Santa Fe y en el departamento La Capital, se tomó la decisión de suspender las prácticas de rugby que se venían realizando, para evitar un mal mayor.

Universitario había hecho una excelente pretemporada durante los meses previos al comienzo de la temporada oficial, con el habitual acondicionamiento físico, y el posterior tratamiento de los diferentes aspectos del juego, bajo la conducción técnica de Diego Fernández y un grupo de colaboradores que tenía en sus filas a Martín Valentinuzzi, Germán Córdoba, Ariel Campana, Gonzalo Montes, Carlos Fleitas y Nicolás Salteño, bajo la dirección deportiva de Jorge Bruzzone.

image.png El entrenador de Universitario confirmó la suspensión de las prácticas.

"Después de tantos meses, la cuarentena ya no sabemos cómo manejarlo, sobre todo el tema de las ansiedades. Se extraña el rugby, porque al principio lo tomamos como un descanso, a pesar de la frustración de haber estado parado con todo el proyecto. Pero ya a esta altura es como nos falta una pata importante en nuestras vidas", comenzó señalando Diego Fernández, entrenador de Universitario, sobre la suspensión de los entrenamientos, a UNO Santa Fe.

El head coach del plantel superior de Universitario destacó que "cuando ocurrió este tema de la pandemia a los jugadores, por supuesto que con el aval de Jorge Bruzzone, que es nuestro director deportivo y siempre nuestro gran consultor, tomamos la decisión de para como era obligatorio, cosa que nos parecía correcto, pero con la idea no atosigar a los jugadores. Sentía que no estaba bueno meterles tantas fichas a los chicos, y el tiempo nos dio una razón".

image.png El DT afirmó que no cree que se pueda jugar alguna competencia.

Agregó que "las primeras semanas fueron muy duras, sobre todo por el aislamiento, teniendo en cuenta la pretemporada que habíamos hecho, muy dura, y muy seria. Apostamos mucho para este año, porque habíamos terminado el 2019 mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Habíamos subido mucho la apuesta respecto a la propuesta; por supuesto que todo había arrancado desde lo físico, que es la base de cualquier propuesta deportiva que sea seria".

Más sensaciones del entrenador Cuervo

- ¿Cómo fue la vuelta a los entrenamientos?

- Los jugadores lo tomaron con mucha alegría, porque estaba todo eso contenido, algo que lo teníamos todo, y con la enorme ilusión de cuando volvimos soñar y estar casi seguro, por las ganas que teníamos, de soñar con un torneo en septiembre u octubre. Por el protocolo, lo único que podíamos hacer, nosotros tomamos la decisión de serios, era lo físico. Era una cosa volver a estar juntos y movernos que un objetivo deportivo.

- ¿Por qué tomaron la decisión de parar con los entrenamientos?

- Mira, habíamos evolucionado mucho, y ya estábamos camino a comenzar a trabajar con pelota de manera individual. Habíamos separado en tres grupos, estaba lindo, porque trabajaba un grupo con pesas, otro aeróbico y otro con pelota de modo individual. Los chicos estaban muy entusiasmados, estaba bueno, pero consideramos que era más importante cuidar la salud, porque sabíamos que esto en algún momento se iba a agravar. Nos pareció más que razonable, sobre todo para cuidar a los jugadores.

image.png El parate tiene como objetivo cuidar a los jugadores y al staff de colaboradores.

- ¿Considerás que se puede jugar algún tipo de competencia?

- Te soy sincero, para mí no creo que podamos jugar por este año algo. Esto es una opinión a tono personal. Ni siquiera es con la información que uno puede llegar a tener desde la conducción del club, porque la verdad que no hay nada seguro. Sumo varios factores; los que dirigen la competencia no saben qué hacer, porque no tienen las herramientas para poder organizar un torneo. Lo segundo es que nuestro deporte requiere mucha preparación, por la cuestión del contacto. Después los jugadores no se si pasaron en su vida tanto tiempo sin jugar. Y la tercera, para mí la más importante, es el tema de la salud, y el riesgo que podemos llegar a asumir con los jugadores. Esta situación del covid puede afectar no solamente a jugadores, sino al staff y a los dirigentes. Por eso creo complicado y difícil de soñar con tener con una competencia oficial 2020.

- ¿Cómo creés que puede afectar esta situación a los jugadores?

- Es una pregunta reinteresante, porque es lindo para hablarlo un rato largo. Mi sensación, siendo que soy optimista por naturaleza, me parece que podemos sacar muchas cosas buenas. Lo que le va a afectar al jugador es en la parte física y en el aspecto técnico, por una cuestión de nuestro deporte que es el contacto y la preparación. En eso nosotros vamos a tener que trabajar mucho para lograr que se mantenga la cuestión rugbística. El tema de perder jugadores es una incógnita. Los que te dicen que vamos a perder jugadores, yo digo, si podemos perder, pero yo creo que puede pasar lo contrario. Al principio lo tomamos como un descanso, y ahora los jugadores están deseosos de volver a jugar. No creo que perdamos jugadores, y si llega a pasar será en aquellos que menos compromiso tengan y menos ganas tenga de participar el juego. Es un buen momento para los clubes, en el caso de Universitario, podemos sacar algún muy bueno de esto, a pesar de lo feo de la situación. Es una oportunidad de pensar en algo superador, el contexto nos ayuda, y nos pone en la punta de partida a todos iguales.