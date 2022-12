WhatsApp Audio 2022-12-18 at 05.57.48.mp4

Uno de los argentinos que se organizaron en un grupo de Whatsapp para conseguir una entrada para la final del Mundial de Qatar, habló con UNO Santa Fe, y comenzó contando el drama que les toca vivir en las horas previas al gran partido.

"Soy uno de los tantos hinchas que vine con todo el esfuerzo posible para ver el Mundial, lamentablemente tuvimos el inconveniente de tener que comprar las entradas para los partidos anteriores en la reventa, pero para la final era un abuso lo que estaban pidiendo y nos quedamos sin presupuesto. Habrán visto en varios medios una manifestación en el hotel donde estaban los dirigentes de AFA, donde sabemos que en partidos anteriores habían vendido. Pedimos que nos vendan entradas al precio oficial, no que nos regalen nada. Pero no tuvimos ninguna respuesta de AFA; hasta hace dos días que el señor Vázquez dijo que no se tenía entradas y que el que quería tenía que ir a la página de la FIFA. Nosotros sabemos que la AFA las vendía a través de una reventa con los barras que están en Qatar", comenzó contando en diálogo con UNO Santa Fe.

"Hace un día y medio empezó a salir la reventa de entradas, a partir de 4.000 dólares. Pudimos identificar que todas las entradas tenían la designación de una empresa argentina, y a partir de allí se producía la reventa. La mayoría de todos los que estamos acá terminamos con tickets físicos, que fueron asignados a la AFA. Las pagamos 3.000 dólares, y las vendían a 600 al precio oficial. Pero las que tenemos son las que les dan de forma gratuitas a la AFA. La AFA hizo un negocio millonario, de casi 24.000.000 de dólares con esta reventa", agregó el hincha argentino.

