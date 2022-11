• LEER MÁS: Antonella Roccuzzo mostró las camisetas que lleva para sus hijos en el Mundial

A sus 38 años, cumplirá una cuenta pendiente, pero no solo como aficionado, sino trabajando de su otra pasión: el periodismo. Pero él mismo lo cuenta.

"Siempre me gustaron las relaciones públicas y por eso uno tiene esa facilidad. En la secundaria no me iba a mal, pero no me llevaba con las matemáticas, el dibujo y esas cosas, entonces qué mejor que estudiar la licenciatura en ciencias de la comunicación. Me recibí en 2007. Así fue como arranqué a trabajar en un programa deportivo en un canal de cable y luego me alejé un poco por cuestiones económicas. Entonces empecé a hacer recursos humanos en algunas empresas, hasta llegar al rubro inmobiliario", contó.

Jose Cuervo.jpg José Ignacio Cuervo UNO Santa Fe

"Es un sueño cumplido para mí, porque siempre quise ir a un Mundial, pero no se pudo por lo económico. Remontándome a 2017, asistí al US Open y aproveché mi faceta periodística y le hice entrevistas a (Rafael) Nadal y (Roger) Federer, que fue algo muy grande. Entonces ahora con el Mundial, qué mejor que hacer lo mismo a través de UNO Santa Fe", explicó.

¿Cómo será la cobertura del Mundial de Qatar?

"Hoy el celular creo que resuelve muchísimas cosas y lo que haremos desde Qatar es cubrir todo lo que pase con los santafesinos. Las vivencias y anécdotas del día a día. Son varios. Yo conozco a cerca de 50 que van y seguramente serán muchos más. Varios locos (risas). Argentinos son 42.000 que ya están confirmados, que deben recordar que para entrar a Doha es necesario tener la entrada o alojamiento. Hay mucha gente que se hospedará en Dubái para luego ir a los partidos. La capacidad hotelera de Qatar ya está copada. Los vuelos son lo único económico (risas)", agregó José.

hinchas-argentinos.jpg

Asimismo, fue dando varios tips que se deben considerar: "Estuve informándome bastante, porque ellos (en Qatar) tienen una cultura más cerrada que la nuestra. Para entrar a lugares, hay que tener cubiertos los hombros y las rodillas. Ahí hace un calor entre 30 y 35 grados en esta época, que es invierno. En verano llega a los 50. Un calor seco, pero calor al fin. Nosotros como santafesinos quizás lo podamos llevar un poco mejor que otros por la costumbre y la humedad. Otro tema es el consumo de alcohol, que será solo en los lugares permitidos. Incluso fueron más flexibles, pero la diversidad de cultura pesa".

Amén del trabajo, la experiencia es algo que le genera sensaciones especiales: "Es algo que me gusta. Si bien no lo hacía hace tiempo, lo tenía pendiente y me pareció una linda forma trabajar de lo que a uno le gusta. Es un sueño y esperemos llevar lo mejor a través de UNO Santa Fe".