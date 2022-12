Valdano: "Messi está Maradoneando en el Mundial"

El integrante del plantel campeón en el Mundial México 1986 se declaró admirador de Messi "desde el primer día" y afirmó que desde hace dos décadas "es un genio".

"El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", apuntó el ex Newell's Old Boys y Real Madrid.

La observación de Valdano sobre el carácter del capitán y goleador argentino también se trasladó al resto del equipo que se prepara para jugar las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia.

"El carácter de la Selección le permitió sobrevivir al gol agónico ante Países Bajos. Argentina es un equipo que respira fútbol", dijo Valdano.