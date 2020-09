Valentina Pietroni, la Tiburona que no para de crecer

Su llegada al club en 2016 cuando tenía 12 años fue toda una apuesta. En toda esta etapa en la institución del Parque Belgrano dio un adelanto de todas sus cualidades. Valentina Pietroni es una “joya” que no se puede desperdiciar y a la que hay que seguir puliendo y disfrutar.

El enorme crecimiento en El Quillá de Valentina Pietroni la llevó al seleccionado de la Asociación Santafesina desde sus comienzos en las categorías competitivas y a disputar Campeonatos Argentinos con el representativo. Su gran nivel provocó que vaya a inicios de este año a la convocatoria al Campus Dakar 2022 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). Allí participaron casi 500 deportistas de 31 disciplinas distintas que tenía como objetivo el desarrollo de los atletas con mayor proyección nacional hacia la cita olímpica juvenil.

image.png pietroni-a31184="" html="" class="agrupador" rel="31184" />Pietroni, de El Quillá, en Buenos Aires, participando del programa denominado Campus Dakar 2022." id="2439825-Libre-1343028267_embed" /> pietroni-a31184="" html="" class="agrupador" rel="31184" />Pietroni, de El Quillá, en Buenos Aires, participando del programa denominado Campus Dakar 2022." id="2439825-Libre-1343028267_embed" /> Valentina Pietroni, de El Quillá, en Buenos Aires, participando del programa denominado Campus Dakar 2022.

Sobre sus inicios en el deporte, Valentina Pietroni explicó “Arranqué hockey cuando tenía tres años. Vivía en Matilde y mi mamá me anotó en Argentino de San Carlos. Allí jugué nueve años. Cuando tenía 12 años, Javier Suárez, que era el entrenador del equipo, nos trajo a una capacitación en Santa Fe. Entonces varias chicas nos fichamos en El Quillá. La primera vez que jugué fue en la cancha de Santa Fe RC. Estaba en octava o novena división y la profe nos invitó a jugar para Sub-12”.

Abocada al hockey

La alta competencia incluye una serie de factores para alcanzar el ideal en su rendimiento. Sobre su rutina, Valentina Pietroni, jugadora de El Quillá, sostuvo que “Apenas me levanto, desayuno. La alimentación es súper importante y en eso me ayuda mi mama. Los lunes, miércoles y viernes voy a la costanera y hago una rutina de pasadas. Después corro tres kilómetros de regreso a mi casa. Hago gimnasio tres veces por semana donde Ricky Tessore nos arma una serie de ejercicios. Los martes, jueves y viernes entrenamos en cancha con las chicas. Cuando llego a casa, trato de hacer palo, por lo menos, una hora”.

La volante demostró que es muy inflexible con su nivel y especificó su referente como jugadora. “Cada vez que entro a la cancha, salgo a ganar. Quiero ganar todo el tiempo. Trato de dar el 100% de mí. Soy muy exigente conmigo misma, aunque a veces eso me juega en contra. Pero eso me ayuda a mejorar todo el tiempo. Admiro a Candela Carosso. Ella siempre va para adelante. Cuando entrena, da todo. Me encanta cómo juega”, dijo Valentina Pietroni.

Con apenas 16 años, Valentina Pietroni ya tuvo gratos momentos en el deporte.”Siempre recuerdo con enorme satisfacción la consagración con El Quillá hace dos años contra Alma Juniors, el jugar el primer Nacional con el seleccionado de la Asociación Santafesina y el campus Dakar 2022”.

El premio mayor

Un enorme reto para la volante representó el Campus Dakar 2022. “Me sorprendió cuando me convocaron al Campus Dakar. Llegar ahí y todo lo que nos enseñaron, fue la mejor experiencia que tuve. Fue lo mejor que me pasó. Nos enseñaron qué es ser un jugador de elite, una correcta alimentación, el buen descanso, el entrenamiento invisible. Tuvimos charlas con Marcelo Gallardo y con deportistas que resultaron campeones olímpicos o que obtuvieron medallas”, dijo Pietroni.

image.png tiburona-a31182="" html="" class="agrupador" rel="31182" />Tiburona comenzó a jugar en Argentino de San Carlos." id="2439826-Libre-1642941653_embed" /> tiburona-a31182="" html="" class="agrupador" rel="31182" />Tiburona comenzó a jugar en Argentino de San Carlos." id="2439826-Libre-1642941653_embed" /> La talentosa jugadora Tiburona comenzó a jugar en Argentino de San Carlos.

Semejante exigencia significó para ella optimizarse en todos los campos. “Me preparé todo el verano para ello. Entrené con la ayuda de Daniel Raviolo y Ricardo Tessore, preparadores físicos de los planteles superiores de El Quillá. Además, vengo yendo a una nutricionista y empecé a ver a un psicólogo. Creo que todo eso, me sirvió para estar bien preparada ante semejante desafío. Lamentablemente, el campus se suspendió por la pandemia”, explicó Pietroni.

Sobre sus próximas metas, Vale Pietroni detalló que “El próximo año están los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario. Mi objetivo es entrar en el equipo. Sería una experiencia hermosa y más, siendo tan cerca, donde puede ir toda la gente que quiero. Y otra meta que tengo es llegar a Primera División”.

Por último, se refirió a la enseñanza que le dio hasta ahora el hockey. “El hockey me enseñó todo. A ser buena compañera y disciplinada. El esfuerzo constante que uno realiza, el estar a pleno y dedicada por completo a cada entrenamiento te lleva a ser una gran jugadora. Hay que estar totalmente preparada mentalmente para poder sobrellevar cada situación que a una se le presenta”.