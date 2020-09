Valtteri Bottas se quedó con el GP de Fórmula 1 en Rusia

El finlandés Valtteri Bottas salió desde el tercer lugar de la grilla, saltó al segundo en la largada y tomó el liderazgo de la prueba en la vuelta 17 cuando Hamilton ingresó a boxes para cambiar neumáticos y cumplió con una penalidad impuesta por los comisarios deportivos. Con gran ritmo, el finlandés Valtteri Bottas no concedió ventajas y se aseguró el noveno triunfo de su carrera, segundo en el autódromo de Sochi, donde también se coronó de Fórmula 1 en la temporada 2017.

Valtteri Bottas 4.jpg Valtteri Bottas voló en el Gran Premio de Fórmula 1 en Rusia

Valtteri Bottas, ganador de la primera carrera del año en Austria, se consolidó en el segundo puesto del Mundial con 161, debajo de Hamilton (205) y con ventaja de 33 unidades respecto de Verstappen (128), que volvió a puntar después del blanco registrado las últimas dos fechas en Italia. El holandés, pese a perder un puesto en relación a su partida, quedó conforme por haber vuelto a intercalarse entre los Mercedes, escudería que ratificó su absoluto dominio en Rusia con su séptimo triunfo en igual cantidad de ediciones.

Hamilton, cuatro veces ganador en Sochi (2014, 2015, 2018 y 2019), acabó frustrado el día que intentaba ingresar en la historia grande de la Fórmula 1 con la conquista de su victoria número 91, récord que por el momento es propiedad exclusiva del alemán Michael Schumacher.

Valtteri Bottas.jpg Valtteri Bottas se llevó el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1

El británico cometió un grave error antes de la carrera al realizar un ensayo de salida en una zona no permitida, lo que le acreditó dos penalidades de cinco segundos. El seis veces campeón de F1 lideró la carrera hasta la vuelta 17 cuando ingresó al pit para reemplazar sus neumáticos y cumplió la sanción que lo dejó en el undécimo lugar al regresar a la pista.

"Esto es ridículo. ¿Por qué no podía cumplir la penalización al finalizar la carrera?", cuestionó Hamilton a su equipo desde el intercomunicador, desconociendo la reglamentación.

El británico inició desde entonces una remontada que le alcanzó para ingresar al podio pero no para amenazar el segundo puesto de Verstappen y mucho menos la victoria de Valtteri Bottas, cuya máquina le sacó 22.729 segundos de ventaja. "No ha sido el mejor día. No importa, ya está, quiero agradecer los puntos que logré", declaró Hamilton, que ahora buscará su récord en el Gran Premio de Alemania, el 11 de octubre próximo.

El mexicano Sergio Pérez, situado en el cuarto puesto, alcanzó su mejor posición en la temporada y salvó la jornada para el equipo Racing Point, que perdió a su otro piloto, el canadiense Lance Stroll, en el inicio de la carrera que también resultó eliminatorio para el español Carlos Sainz Jr. (McLaren). Detrás suyo, en el quinto lugar, ingresó el Renault del australiano Daniel Ricciardo y sexto fue el monegasco Charles Leclerc, que logró la mejor posición para Ferrari en las últimas cinco fechas.

Valtteri Bottas 3.jpg Valtteri Bottas le puso freno al récord de victorias de Lewis Hamilton al ganar el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1

El francés Esteban Ocon (Renault) fue séptimo y detrás suyo se clasificaron el ruso Daniil Kvyat y el francés Pierre Gasly del equipo AlphaTauri, que por segunda vez en el año sumó con sus dos volante en una misma fecha.

El tailandés Alexander Albon, de Red Bull, completó la zona de puntuación en el décimo lugar. Más atrás llegaron el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), undécimo; el danés Kevin Magnussen (Haas), duodécimo; y dos excampeones del mundo como el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), decimotercero y el finlandés Kimi Kaikkonen (Alfa Romeo), decimocuarto.

La undécima fecha será el Gran Premio de Eifel (Alemania) y marcará tras siete años el regreso de la Fórmula 1 a Nürburgring, donde Hamilton fue ganador en 2011.