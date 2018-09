"Vamos a correr si están dadas las condiciones"

En una jornada desapacible, con viento, frío y lluvia, Agustín Canapino se quedó con la clasificación para la carrera nocturna del Súper TC2000 en el Callejero de Santa Fe que se pondría en marcha a las 22.

Por el momento la octava fecha de la categoría se estaría corriendo, en particular la prueba nocturna, ya que existen conversaciones entre los pilotos, sus representantes técnicos con los directivos de la CDA del ACA y de la propia categoría.

Sucede que ha llovido bastante, se han producido muchos charcos de agua, y la visibilidad se haría más dificultosa. El presidente de la categoría, Antonio Abrazian, señaló: "vamos a esperar la determinación que tomen las autoridades de seguridad. Nosotros respetaremos la decisión que ellos consideren pertinente".

Ya en la sala de conferencias, Agustín Canapino comentó: "Quiero agradecer a todo el equipo Chevrolet por el auto que me entregaron en el callejero que funcionó realmente bien. El agua complica porque estás pendiente de si te vas a pegar con el paredón, pero el auto realmente respondió bien"

Sobre el estado del circuito señaló que "La pista tiene mucha agua, hay charcos muy grande, la visibilidad es muy baja, las últimas vueltas las hice casi a ciegas. Tuve la suerte que lo pude alcanzar a Leo (Pernía), en algunos sectores estaba dentro de todo transitable, pero hay otros como la chicana que hay mucha agua".





thumbnail_1918 f2 conferencia canapino.jpg







El piloto del equipo Chevrolet YPF sostuvo: "Hay lugares en los que se ve muy poco, el que más quiere que se largue la carrera soy yo, pero si mis compañeros, se ponen de acuerdo para no correr, voy a apoyar la decisión de no hacerlo. Creo que hay que tener cuidado, somos profesionales, pero a veces hay que dejar que las cosas se prevengan".

Canapino fue contundente al expresar: "No es que no quiero correr, pero si mis compañeros, los demás pilotos nos ponemos de acuerdo, no la vamos a correr. Hay que esperar la determinación que toman las autoridades del ACA, porque ellos tienen la última palabra. Realmente deben decidirlo, siempre y cuando no sea inseguro, haremos lo que se disponga".

Es importante destacar que el tandilense Leonel Pernía y el santafesino Facundo Ardusso, ambos integrantes del equipo Renault Sport, anticiparon que no tienen inconvenientes en correr con el estado climático y nocturno, pero que respetarán la decisión que se tome por parte de los pilotos.