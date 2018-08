"Vamos a tener que estar atentos a lo climático"

Se viene la 8ª fecha del Súper TC2000 el próximo fin de semana en el circuito Callejero de Santa Fe y ya se palpita en la ciudad. Uno de los protagonistas sin dudas va a ser el clima . La inestabilidad podría extenderse el próximo sábado, aunque el domingo ya habría una mejoría.





En una estación de servicio de la ciudad de Santo Tomé, en un evento oficial organizado por la categoría, el piloto mendocino Bernardo Llaver, integrante del equipo Chevrolet YPF, se refirió la prueba que se viene en la capital santafesina.





Sobre la cuestión de la probabilidad de precipitaciones, el volante oriundo de la ciudad mendocina de San Martín , le dijo a Ovación que "vamos a ver como está el clima, aparentemente va a ser uno de los callejeros más raros de la historia. Una sola vez creo que tuvimos una tanda con agua, y aparentemente se puede dar eso el sábado.





Destacó que "me parece que cambia todos los planes, vamos a tener que analizar bien como llevar adelante el fin de semana. En principio no tenemos mucho para variar, pero vamos a tener que estar muy atentos al clima".





"El tema es que si vamos a tener la clasificación con piso seco, no vale la pena hacer los entrenamientos previos con agua, con lo cual se va a dar todo sobre la marcha. En aquella ocasión, no recuerdo si fue 2009 ó 2010, la pista estuvo mojada, y luego, se secó y no hubo inconvenientes. Por eso la puesta a punto va a depender mucho de la cuestión climática", explicó el volante que el año pasado logró arribar tercero en la competencia del domingo al mediodía.





En relación al formato de la prueba en el callerjo, Berni, quien viene quinto en el campeonato de Súper TC2000, consideró que "tenemos dos clasificaciones, una para cada carrera, y está bien, porque te da revancha. Si el auto no funciona bien tenés como para revertirlo, con lo cual creo que es un acierto la medida adoptada. Por ahí la segunda está muy cerca de la final, pero bueno, es igual para todos".





"El callejero tiene sus particularidades, hay que ver como está la nueva curva de la cervecería, siempre se pudo lograr como sector de sobrepaso la antigua curva uno, que es la de Lisandro de la Torre, ya que los autos han ido avanzando mucho en la parte técnica. Ahora doblas bien en esa horquilla, por eso cada año vez mayor cantidad de maniobras", analizó Llaver en relación a que cuestiones hay que tener en cuenta para competir en las calles santafesinas.





El ganador de la prueba desarrollada en Potrero de los Funes con el Cruze oficial, comentó que "la clave está en tener un buen auto, en esta pista eso es hasta más importante que en otras, y ahí hay que ir ciento por ciento concentrado. Pero contar con un auto en buenas condiciones, acá es fundamental".