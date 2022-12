Van Gaal: "Es una lástima lo que dijo Di María"

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo amenazó con irse luego de ser suplente

"No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien", manifestó Van Gaal, quien también dio detalles de lo que fue ese paso de Di María por el equipo inglés.

"Es un buen jugador de fútbol pero tuvo problemas personales. Le entraron a la casa a robar y eso afectó su nivel", recordó el veterano DT, de 71 años.

Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si "hacía goles o daba asistencias" después de los partidos lo hacía "mirar videos " de los errores que había cometido.

Argentina y Países Bajos se enfrentarán mañana a las 16 en el estadio Lusail por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.