Vanesa García: "El objetivo es llegar"

Con una preparación realmente muy exigente en España, Vanesa García será la única santafesina presente en la 44° Maratón Santa Fe-Coronda que se pondrá en marcha este domingo a las 9.30.





La nadadora formada en el Club Gimnasia y Esgrima, es una de las nadadoras con más experiencia en las aguas abiertas. El año pasado finalizó en el puesto doce, mientras que en 2014, en la octava colocación. Con 33 años de edad afrontará su octava participación en la más linda del mundo.





"Es una competencia muy dura, hay muy buenas nadadoras, cinco ó seis que son muy fuertes. Mi idea, como siempre, es tratar de llegar. Siempre digo que en un maratón de diez horas pasa de todo. Un año me mordió una palometa a los cuarenta minutos de haber largado, que por suerte logré terminarla", destacó Vanesa.





En cuanto a lo sucedido en la edición pasada, expresó que "El año pasado nadamos con unas olas y un viento terribles, una parte final con poca luz, porque largamos muy tarde, por eso la primera meta es llegar, y después sumar la mayor cantidad de puntos. Es un circuito que este año está un poco en el aire, porque hasta el momento hay una sola carrera confirmada que es la Santa Fe-Coronda. Mi idea es llegar lo mejor posible, sentirme bien y sumar puntos".





3218 f2 vanesa garcia.jpg







En cuanto a como ha ido madurando en todo sentido, señaló que "El ser local me costaba mucho al principio, sentía mucha presión. En la actualidad ya no tanto, porque doy lo que puedo y hago todo el esfuerzo por hacer una buena carrera. Obviamente que la gente siempre quiere que uno gane ó haga podio, pero no es sencillo, y ahora lo tomo con mayor tranquilidad. Es una realidad que hay muy buen nivel de competidores".





"La gente mientras estaba afuera entrenandome me preguntaban si iba a participar, ya que me mandaban mensajitos, y bueno, el público santafesino y corondino, son divinos, porque están permanentemente alentando, y eso muy bueno. Nunca he visto en otras partes del mundo un maratón con tanto público", expresó la competidora que durante muchos años tuvo como coach al profesor Raúl Strnard.





Sobre como observa que se pueda dar la carrera del domingo, contó que "En mujeres va a estar muy peleado, Biagioli es candidata, en su vuelta al Río Coronda, la italiana Bárbara Pozzobon, que ganó el año pasado, es una nadadora es muy fuerte, no sólo entre las damas, sino que llega metida entre los hombres, y está la otra italiana que es Alice Franco".





Más sensaciones

"Cuando empecé a competir la primera fue la Santa Fe-Coronda, que me abrió las puertas para poder hacer otras carreras en el mundo. En mi casa, cuando eramos chicos, mi papá nos llevaba a ver siempre los maratones, porque nos gustaba, y se lo que significa. Es muy emocionante ser participe de la prueba", sostuvo Vanesa Rita García.





3218 f3 vanesa garcia.jpg







Sobre los estados de ánimo a lo largo de los 57 kilómetros, destacó que "En una competencia de entre ocho y diez horas, hay muchas sensaciones las que se van produciendo. Pasas por todas las emociones; de sentir bien, sentirte mal, y hasta triste cuando no podes lograr lo que esperabas. Es luchar no solamente con el cansancio físico, sino también con las cuestiones que vas sintiendo".





Agregó que "No es fácil correr la Santa Fe-Coronda, hay mucha gente, mucho público, estás en tu ciudad, están tus amigos, tu familia, y la verdad es que pasas por mil sensaciones. Por lo general voy administrando la fuerza, se por donde voy, y administrando la energía".





Por último, se refirió a su preparación, y comentó que "La preparación previa estuve entrenando afuera en pileta, hago mucho gimnasio, por lo general, tengo mucha resistencia. Fui mejorando algunos puntos, lo vivo con presión, y por ahí no me sale el trabajo que estuve haciendo. Si cuando corro en el exterior, pero acá es más complejo por la presión".