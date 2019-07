Vanesa García fue séptima en Canadá

El pasado fin de semana se disputó la 65° travesía internacional del Lago St. Jean en Roberval, Canadá. La competencia se enmarca en el campeonato de ultra maratones de natación de la Fina, en este caso con unos 32 km.

Se trató de la tercera fecha del calendario internacional de aguas abiertas, contó con la participación de 22 competidores, de los cuales solamente 17 pudieron cumplir con la distancia exigida.

La prueba fue ganada por el holandés Marcel Schouten con un tiempo de 7 horas 13m 31s, escoltado por el australiano Christopher Deegan, mientras que el argentino Matías Díaz Hernández, completó los 32km con un tiempo de 7hs32m41s.

El italiano Edoardo Stochino, el macedonio Evgenij Pop Acev y el argentino Damián Blaum ocuparon las posiciones siguientes. El galvense Aquiles Balaudo quedó en el puesto doce, tras cumplir el recorrido en 8hs22m19s.

La mejor mujer fue Pilar Geijo, quién finalizó once en la general y segunda en damas, al cumplimentar un registro de 8hs12m40, la ganadora resultó la francesa Morgane Dornic con un tiempo de 8hs14s.

Además, la joven nadadora roquense Daira Marin finalizó quinta en las damas, y decimo quinta en la general, mientras que la santafesina Vanesa García quedó séptima y decimoséptimo en el clasificador unificado.

"Fue mi participación número once. Fue una prueba dura, ya que no faltó nada; olas, viento, parecía que estaba en un campo de batalla. Llegar en esta carrera no es fácil, es por eso que estoy contenta de finalizar otra edición más y de haber luchado hasta el final" señaló Vanesa, quien agregó que "Quiero agradecer a todas las personas que me acompañan, en especial a mi familia y mis sponsors"

El Circuito Mundial Final continuará el próximo 20 de agosto, en este caso, para competir el 24 de agosto en Macedonia, seguidamente el 31 de agosto se concretará la prueba en Croacia y el 7 de septiembre será el turno en Italia por la Capri-Napoli.