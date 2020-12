Vázquez: "Vuelvo a Colón que es el patio de mi casa"

Más adelante, apuntó que “yo voy a tener Escuelita, Premini y Mini, lo tomo con mucho respecto y bien. Me gustan los chicos, ya lo saben los que me vieron en las canchas, dan muchas satisfacciones y bastante rápido”.

Una de las acciones que llevará adelante la institución es la realización de un Campus Abierto y Gratuito entre viernes y sábado. Al respecto, Vázquez enfatizó: “Este Campus es para mostrar que somos responsables y hay confianza, necesitamos que el básquet de Colón esté en la Asociación Santafesina, Colón es convocante por su nombre, nosotros tenemos que generar confianza y seriedad en el trabajo, ahí empezarán a nutrirse las canteras del club”.

Luis2.jpg El Mono Vázquez estará a cargo de Escuelita, Premini y Mini en Colón.

Cuando hizo un repaso de su vinculación a la dirección técnica, el DT acotó que “yo empecé jugando al fútbol, ahí me encuentro con Carlucho (Verga), entonces me pasé al básquet, pero un amigo como Rubén Porta me dijo que había que dirigir Colón. Cumplí su deseo, me dieron una categoría, soy profe de Educación Física, por más que jugué no quiere decir que uno sea de los mejores. Pero me gustó y arranqué siempre con los chicos”.

En otro tramo de la charla, no dudó en expresar que “yo por el momento ya estoy invitando a los hijos o nietos de mis amigos para que se acerquen a Colón, algunos tienen hijos chicos y entran en mis categorías, seguramente voy a hacer algún torneo y de acuerdo a lo que salga de ahí buscaremos estrategias o alternativas para seguir convocando, en el Campus el boca a boca quiere decir mucho, con las redes sociales es todo más fácil”.

Para luego, agregar: “Van cambiando los tiempos y uno se adapta para trabajar con los chicos, el que va a jugar lo hace porque le gusta, pero le tenés que enseñar las técnicas y que aprendan, me adapto siempre, quizás algún juego se los hago en base a una computadora, tratamos que los chicos la pasen bien, jueguen y disfruten del basquet”.