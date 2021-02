Vecchio y el tenso cruce con Merlo: "Tengo 30 palos verdes"

El jugador siguió protestando y tuvo que intervenir el arquero Jorge Fatura Brown, quien le recriminó a su compañero que dejara de hablarle así al árbitro. En ese momento, Andrés Merlos se acercó al arquero para contarle qué le había dicho su compañero: “Fatura, con todo respeto, vos sabes que te banco. Tengo 30 palos verdes, me dijo”, a lo que Emiliano Vecchio desde atrás, insistió: “Tengo 20″.

En diálogo con TyC Sports, el jugador de Rosario Central aseguró sentirse avergonzado. “La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado, no soy de enojarme mucho… Me acerqué, se lo dije cerca, él me había dicho varias cosas para que llegara a ese punto”, explicó.

“Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras, imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche”, siguió Emiliano Vecchio respecto a Andrés Merlos. “Somos seres humanos”, manifestó y reconoció: “No es un buen ejemplo, me dio un poco de vergüenza”.

¿Existen los 20 palos verdes? "Es mentira, obviamente", aseguró.