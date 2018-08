Vélez le amargó el triunfo a Banfield cuando el partido se moría

Vélez y Banfield igualaron este domingo 1-1 en el estadio José Amalfitani, por la tercera fecha de la Superliga, en un encuentro en el que el local fue dominador absoluto pero tan solo pudo rescatar un punto en el final.





Darío Cvitanich abrió el marcador para el Taladro con un penal a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando la visita no había generado ni una oportunidad de gol en el área rival. Sobre el final, a los 43, Rodrigo Salinas estableció el empate definitivo al capturar un rebote tras una pelota parada.





Tal como se esperaba, los dirigidos por Gabriel Heinze buscaron asumir el protagonismo de entrada y contaron con las mejores chances frente al cauteloso Taladro de Julio Falcioni, pero los fortineros no lograron ser profundos en sus ataques del primer tiempo. La más clara la tuvo Agustín Bouzat a los 7 minutos, tras una jugada iniciada por Matías Vargas y un centro bajo de Jonathan Ramis, pero el surgido en Boca Juniors falló de manera increíble su definición cuando estaba de frente al arco. Luego, como no lograba romper la última línea rival, Vélez solo inquietó con tiros desde afuera del área que hicieron lucir al arquero colombiano Mauricio Arboleda.





Embed #TNTSports | Cvitanich esperó hasta último momento, espero el movimiento de Dominguez y con un toque suave a la derecha del arquero puso en ventaja al Taladro en Liniers#Vélez #Banfield pic.twitter.com/pQoE7pVXcz — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 26 de agosto de 2018





A los 14, se quedó con la pelota en dos tiempos, tras un remate de Lucas Robertone. Luego, a los 35, voló hacia su izquierda para enviar al tiro de esquina un violento disparo de Gastón Díaz que se metía abajo. Banfield, por su parte, nunca se hizo de la pelota. Su apuesta estaba en el mano a mano entre el escurridizo Luciano Gómez y el inseguro Francisco Ortega, pero no generó ni una chance para marcar. Es que los del sur del conurbano bonaerense no lograban pasar la mitad de la cancha. El conjunto de Liniers recuperaba la pelota muy rápido, la monopolizaba, pero no era punzante.





La segunda etapa comenzó de la misma manera, y una vez más el dueño de casa tuvo una clara rápidamente. A los 9, Ramis pasó entre dos defensores y remató apenas ingresó al área, en posición central, pero Arboleda volvió a hacerse grande para evitar el gol.





Pero dicen que cuando no se concreta en el arco ajeno se suele sufrir en el propio. Y eso pasó a los 30, cuando Bouzat volteó en su área al ingresado Nicolás Silva y el árbitro Darío Herrera sancionó correctamente penal. A los 32, Cvitanich se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador para un Banfield que carecía de argumentos para llevarse el partido.





Embed #TNTSports | Heinze metió a Salinas para empatarlo, y le cumplió. El 9 agarró una pelota suelta en el borde del área chica y de zurda venció a Arboleda.#Vélez #Banfield pic.twitter.com/WIzzmXtF8b — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 26 de agosto de 2018