Vélez pone en marcha la pretemporada bajo la conducción de Heinze

El plantel profesional de Vélez Sársfield, con Gabriel Heinze como nuevo director técnico, comenzará hoy, a partir de las 9, sus trabajos de pretemporada, en la Villa Olímpica de Parque Leloir en la ciudad de Castelar.

Según comunicó la cuenta twitter de la entidad de Liniers, la primera parte del entrenamiento podrá ser presenciado por los ocios de la entidad, pero luego se pasará a cerrar las puertas del complejo hasta la finalización del mismo.



Una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores atenderán a los medios que concurran al predio.

Si bien todavía Heinze no lo confirmó, ya que los contactos con la prensa fueron escasos, aún no se saben los nombres de los jugadores que no seràn tenidos en cuenta por el entrenador.



Sin embargo, trascendió que los que serán tenidos en cuenta por el "gringo" estarían los nombres de Jonathan Cristaldo, Gonzalo Bergessio, Fabián Cubero, Nicolás Delgadillo, Federico Andrada y varios juveniles.