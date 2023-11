Vélez recupera a Burián, Giannetti y Prestianni

Además, Giannetti, quien no resultó de la partida en el duelo de la semana pasada con Talleres de Córdoba (1-1), cumplió la fecha de suspensión que arrastraba y asoma en condiciones para estar desde el comienzo.

El juvenil Prestianni, por su parte, que no fue llamado por el DT Diego Placente para integrar el seleccionado Sub ’17 argentino que mañana iniciará el Mundial de la categoría en Indonesia, estará entre los suplentes, luego de dos partidos en los que no fue citado por decisión táctica.

La lista de jugadores que estarán a disposición del DT Méndez para el partido de este sábado a las 16 en La Paternal es la siguiente:

Arqueros: Leonardo Burián y Lautaro Garzón

Defensores: Tomás Guidara, Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez, Elías Gómez, Leonardo Jara y Miguel Brizuela.

Mediocampistas: Francisco Pizzini, Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres, José Florentín, Yeison Gordillo, Juan Ignacio Méndez, Claudio Aquino, Thiago Fernández y Elías Cabrera.

Delanteros: Santiago Castro, Braian Romero, Walter Bou, Gianluca Prestianni, Abiel Osorio y Lenny Lobato.