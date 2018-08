Venta de entradas: "Vignatti es un patrón de estancia que hace lo que quiere"

La venta de entradas para los hinchas de Colón arrancó de la manera menos deseada, un poco por las adversas condiciones climáticas y otro por el accionar de Utedyc que ni bien comenzó el expendio interpuso una presentación que frenó lo pautado por el club organizador del Clásico.





Gol 96.7 Santa Fe, Enrique Böck, secretario adjunto del gremio expresó que "el señor Vignatti puso a vender entradas al personal administrativo. En cada institución del fútbol argentino en base a arreglos de En diálogo con radioGol 96.7 Santa Fe, Enrique Böck, secretario adjunto del gremio expresó que "el señor Vignatti puso a vender entradas al personal administrativo. En cada institución del fútbol argentino en base a arreglos de AFA existen dos convenios, con lo cual Colón puso a gente con doble función, no respeta leyes ni convenios, es un patrón de estancia que quiere hacer lo que quiere, por eso tuvimos que salir al cruce para que no nos avasalle".





Embed [URGENTE] Arrancó y ahora se frenó la venta de entradas para el Clásico ► https://t.co/lghVgQCTPN pic.twitter.com/5AB9QzaAxG — Uno Santa Fe (@unosantafe) 30 de agosto de 2018







Más adelante, Böck enfatizó que "se llegó al Ministerio de Trabajo que constató la situación y se hizo una reunión. Vignatti los ninguneó, dijo que él hacía lo que quería, así que lo único que se logró es que un boletero (por hoy) se encargue de la venta, pero ya no la gente de administración. Lamentamos esto por toda la gente que empezó a hacer la cola desde temprano".





En otro tramo de la charla dijo: "Nunca le voy a pedir a Vignatti y a Colón algo que no corresponda, siempre lo que es justo pero parece que no lo entiende. Exigimos lo que está escrito en el convenio colectivo de trabajo, no es como hace 20 años que con dos puertas se abría un estadio, las exigencias son otras y no podés trabajar con menos gente, en cada lugar pasa lo mismo".