"Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile"

San Lorenzo no jug贸 bien y termin贸 perdiendo ante Deportes Temuco, en Chile. La situaci贸n de la mala inclusi贸n por parte de los chilenos en la ida y el reclamo del Cicl贸n en la Conmebol gener贸 un gran malestar que en el pa铆s transandino no intentaron ocultar.





En la conferencia de prensa post partido, el "Pampa" Biaggio y Nicol谩s Navarro tuvieron que confrontar a los periodistas locales, que les dispararon "a morir".





"驴Sintieron verg眉enza de c贸mo jugaron?", le preguntaron al arquero, quien no dud贸 en responder: "Fue un error y se la agarraron con San Lorenzo. Llegamos y nos tiraron piedras, no ten铆amos predio para entrenar, no nos quer铆an alquilar el hotel y ya lo hab铆amos reservado dos d铆as antes, insultos todo el partido, abrirle el ojo al profe nuestro. A m铆 me dar铆a verg眉enza eso".





