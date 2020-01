Verón se quedó con el título sudamericano welter

El boxeador bonaerense Luis Verón superó este viernes en forma categórica a su par entrerriano Daniel Aquino para quedarse con el vacante título sudamericano welter, en la pelea central desarrollada en la ciudad de Mar del Plata.

En la velada celebrada en el Palacio de los Deportes de la apuntada localidad balnearia, el oriundo de José León Suárez estableció una nítida superioridad y venció por nocaut en el segundo round.

Verón, quien ya había ganado al mismo adversario en julio de 2018, metió una derecha ascendente que impactó en el rostro de su adversario y provocó la caída.

"Sentí la mano y después no podía levantarme. No sé cómo explicarlo pero tenía inmovilizadas las piernas y no podía pararme" explicó el paranaense Aquino, a la señal TyC Sports una vez concluida la pelea.

Con este éxito, Verón quedó con un palmarés de 18 triunfos (9 por Ko), una derrota y 2 empates. Mientras que la foja de Aquino ahora marca 18 victorias (13kos.), 7 caídas y una igualdad.