Vettel fue tajante con miras a la temporada 2021 de F1

"En enero y febrero (de 2021) me meteré en el proyecto e intentaré asegurarme de que he entendido todas las cosas que hay que entender antes de que empiece a manejar en pruebas y carreras", certificó Sebastian Vettel al sitio web de la máxima categoría.

El cuatro veces campeón mundial (de 2010 a 2013 con Red Bull) pasó seis temporadas en Ferrari, aunque ninguna de ellas le ha sido tan esquiva como este incómodo 2020, en donde cosechó un sexto puesto (Gran Premio de Hungría) como mejor resultado.

"Me parece que 2021 debería ser un año similar en cuanto a los coches. No habrá una cosa puntual para conocer sino lo ideal será insertarme en el equipo y en el ritmo en el que están trabajando", agregó Sebastian Vettel, quien ganó 14 pruebas de F1 para la casa de Maranello.

Sin embargo, pese a la frustrante campaña en este certamen, donde sólo reúne 18 puntos, el alemán admitió que extrañará "todo lo que rodea" a la marca italiana.

"Me tendré que acostumbrar a no convivir más con la gente, con el espíritu, con la leyenda de un equipo del que he sido fan desde chico inspirándome en Michael (Schumacher)", expresó en torno al siete veces campeón mundial, ya retirado de la actividad.

"La buena noticia es que veré a buena parte de ellos regularmente el año que viene, aunque sea de una manera distinta", sentenció Vettel.