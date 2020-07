Vico sigue en Italia: "Con pasión uno puede llegar lejos"

Sebastián Vico edificó en Italia, muy lejos de sus afectos, una carrera llena de protagonismo, ascensos y ganándose un respeto que por ejemplo lo llevó a ser contratado por Piacenza la próxima temporada.

Desde el Viejo Continente donde se encuentra cumpliendo la cuarentena, repasó todo ese recorrido y contó algunas anécdotas muy jugosas.

En el inicio reconoció que “estoy acostumbrado a estar lejos de los míos, fue dura la cuarentena como todos, desde el 10 de marzo hasta el 24 de mayo estuvimos encerrados, tomando el aspecto positivo. Disfrutar con mi señora, mi hija, me dediqué mucho a eso”.

Siempre que lo consultan, el santotomesino recuerda con pelos y señales como incursionó en el deporte de la americana. Al respecto, apuntó que “la anécdota del asado, fue la que me hizo enamorar del deporte: estaba en mi casa, tenía 10 años, mi papá se juntó con un gran amigo, era mi papá presidente de CUST en ese momento, nada me había hecho enamorar. Probá, vení al club y si vos en dos semanas volvés a tu casa yo te pago un asado me dijo, sino es al revés. Después le dije que tenía que cumplir, no lo vi más hasta que años más tarde, una vez que vine a Santo Tomé cumplí”.

En ese largo trayecto por el ascenso italiano, por ejemplo le tocó vivir en Nápoles, una ciudad rendida a los pies de Diego Maradona. “No existe en otro lugar del mundo con tanto amor a Maradona, una vez fui a un lugar a comer, me escucharon que hablaba distinto, le digo que soy argentino cuando me preguntaron, tenían un cuadro de Diego y la hincha de Napoli con una bandera, a vos te ofrezco la pizza y todo lo que tomes gratis, así que no pagué nada”.

Y en Florencia le sucedió algo similar con Gabriel Batistuta, al recordar que “no estamos hablando al nivel de Diego, pero para Firenze Batigol es todo. Una de las ciudades más lindas de Italia y de todo el mundo, a mi entender”.

Sebastian2.jpg El santotomesino Vico hace 16 años que juega en el básquet de Italia.

Las comunicaciones fueron cambiando y haciendo sentir que la distancia entre Vico y su familia se acortaba. Por eso no dudó en decir que “todo fue cambiando, llamaba por teléfono una vez a la semana a mi casa y el que estaba le contaba lo que me pasaba, se extraña mucho los primeros años, mi idea siempre fue quedarme acá en Italia, más allá que empecé a ser conocido en el ascenso y no tenía sentido volverme. Estoy haciendo curso de dirigente deportivo y también voy a hacer el de entrenador”.

También con el paso de los años, Sebastián Vico fue cambiando su posición en la cancha. Al respecto, expresó: “Arranqué siempre de base, hasta que llegó un entrenador, Giovanni Benedetto, que lo tuve en Matera, que me puso al lado de un base con un reloj en la mano, empecé mi carrera como dos, tengo la posibilidad de leer cosas como base por el hecho de que jugué muchos años, sobre todo en A2 y serie B con jugadores importantes al lado”.

Si bien pudo cumplir muchas cosas desde su arribo en 2004, el santotomesino consideró que “la cuenta pendiente es poder jugar en serie A, una vez que llegué a la A2 sé que podía jugar, a veces uno necesita un poco de suerte como tuve en el ascenso, en A2 estaba bien, los dos años que estuve el equipo anduvo mal, pero mi sueño más allá de no recibir el llamado de la Selección Argentina, a los 20 años me llamaron cuatro veces de Italia porque me sentía argentino. Pero no me puedo quejar de lo hecho en Italia”.

En la parte final, dejó un mensaje muy claro respecto a lo que cada jugador necesita si pretende luchar para llegar lejos: “Si uno tiene la pasión por algo, seguramente las posibilidades de cumplir las cosas que uno quiere son mucho mas elevadas que si las hace de otra manera. Una cosa es tener ganas y otra la pasión, te enamorás y perdés la noción de las horas que estás adentro, cuando uno está enamorado solamente hace esas cosas. Darle el tiempo necesario a todo, mucho respeto al deporte”.