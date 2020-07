Uno de los argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, el nadador Santiago Grassi, grabó este viernes un video que se difundió en redes sociales en el que cuenta que fue diagnosticado con coronavirus.

El santafesino de 23 años se encontraba entrenándose desde mayo en Auburn, Alabama, Estados Unidos donde reside, y tras haber pasado 70 días sin poder practicar en agua. Ahora, confirmó que deberá cumplir con una cuarentena estricta de dos semanas.

8819 f001 grassi lima final 1.jpg Santiago Grassi confirmó que tiene coronavirus aunque padece síntomas muy leves.

"Quería contares y que se enteren por mí que esta mañana me fui a testear de coronavirus y di positivo. El miércoles a la noche me acosté con una leve fiebre, me sentía medio raro, por la mañana estaba muy débil, así que decidí llamar y hacerme un testeo. Hoy por la tarde me legaron los resultados y dio positivo, así que en los próximos 14 días voy a estar acá en casa cumpliendo mi cuarentena", relató.

"Para todos los que se preocupen por mí, mis amigos y los que me conocen, estoy bien, incluso mejor que ayer, pero en los próximos 14 días voy a estar alejado de todos, los voy a mantener al tanto. Y para los que por ahí están un poco preocupados por la enfermedad, al menos en mi caso no hay nada grave, me estoy sintiendo bien y por ahí un poco resfriado", finalizó.

