¿Vignatti se da una vuelta por Suiza?

En ese momento se descontaba que el fallo favorecería a Colón quien demandó al entrenador por una suma de 500.000 dólares por daño deportivo e incumplimiento laboral. Sin embargo este juicio va para largo, porque Montero también intimó al club sabalero ya que según su visión la institución rojinegra le debía 72.000 pesos en concepto de sueldos y 120.000 dólares por premios.





Luego de que FIFA se expidiera en noviembre del 2017 dando lugar a la demanda de Colón, Gastón Público representante de Montero dialogó en Cadena OH! y expresó: "Primero quiere aclarar algunas noticias que se dieron a conocer en Santa Fe que daban cuenta de que la FIFA había fallado a favor de Colón y eso no fue así. No hubo ninguna resolución. Al plazo de 10 lo solicitamos nosotros ya que por distintos motivos no habíamos podido tener acceso a la demanda que Colón había instalado en FIFA. Nosotros solicitamos el plazo para presentar el descargo, nos dieron tiempo hasta el 10 de noviembre aunque lo presentamos este miércoles. Rechazamos la demanda de Colón, reconveniendo la demanda, reclamándole a Colón sueldos, premios y aquinaldos que se le adeudan".









Y agregó: "No quiero hablar de cifras, con Montero no hablé esta semana,sí las dos anteriores. Nosotros entendemos que no hubo daño deportivo, ya que le comunicó a la CD después del partido con Boca que veía que su ciclo estaba terminado. Lo ratificó el 25 de diciembre, viniendo de Uruguay, por distintos motivos. Por incumplimiento de la CD con promesas de pretemporada en Uruguay que nunca se contrató y refuerzos que pidió y por los cuales no se realizaron las gestiones. Pero más allá de eso cuando se reúne el 25 de diciembre, ratifica que lo mejor sería una salida y tal es así que la carta documento que envía en el día posterior es solo a los efectos de comunicarle al Órgano Fiduciario para que Colón pudiera contratar a otro cuerpo técnico. La CD acepta esa renuncia, pero después la rechaza pero no lo intima a que se reincorpore a trabajar o lo llama para tratar de convencerlo de que siguiera. Eso está muy claro".





Frente a este panorama y aprovechando su estadía en Europa por estas horas se supo que Vignatti viajaría a Suiza para reunirse con las autoridades de la FIFA en Zurich y acelerar las gestiones con el objetivo de llegar rápido a una resolución que en Colón esperan le sea favorable. Por ello el máximo dirigente rojinegro no quiere dejar escapar ningún detalle y mientras atiende el tema Alario por otro lado quiere cerrar el capítulo final de la novela Montero.









La demanda que le realizó Colón a Paolo Montero luego de que el técnico uruguayo rescindiera de manera unilateral su contrato continúa su curso. En noviembre del año pasado los dirigentes sabaleros festejaron que la FIFA hiciera lugar el pedido de la institución rojinegra e instara al DT a realizar su descargo.