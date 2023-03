Villa Dora cayó frente a San Lorenzo y no clasificó a semifinales

La escuadra local fue el dominador de las acciones desde el comienzo, con un primer y tercer parcial que lo tuvo como protagonista, y un segundo que fue más equilibrado. En el primer chico San Lorenzo logró muchos puntos por errores no forzados de la visita. A ello hay que sumarle el buen desempeño de Daiana López oriunda de Las Rosas. La santafesina remató con determinación en la paralela y en las diagonales. San Lorenzo jugó a pura defensa y contraataque. Por el lado de las Doras se destacó la rosarina Priscila Bosio.

El equipo local arrancó ganando el segundo chico por 5 a 0. Claramente Villa Dora tenía la pelota, pero no supo resolver el ataque. El time out pedido por el paranaense Altamirano dio resultado ya que el score quedó 5 a 2. La defensa santafesina no funcionó bien, y pasó a caer 8 a 4. Ajustó piezas y el tanteador quedó 9 a 7. Las falencias en el bloqueo le posibilitó a las dueñas de casa volver a ponerse en partido y pasar a ganar 13 a 8.

image.png Villa Dora cumplió una buena labor en la Liga Nacional, básicamente con un plantel con jugadoras de las canteras.

Villa Dora no se encontró con el juego y se terminó complicando. Pero se recompusieron, se afirmaron en el bloqueo y se pusieron 19 a 17. Las santafesinas ganaron confianza e igualaron 19 a 19 el marcador casi en la zona de cierre. Tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador Gallego, las Matadoras retomaron el protagonismo y se quedaron con el segundo chico por 25 a 21.

El tercer segmento no fue muy diferente a lo sucedido en los dos chicos iniciales. San Lorenzo marcaba el rumbo en el tanteador, aunque con una diferencia menor. Las chicas de Altamirano se mostraron más confiadas, pero las Matadoras mantuvieron el buen andar y se pusieron 13 a 10. El contraataque del Ciclón funcionó correctamente, pisó fuerte en la definición y eso dejó el tanteador 18 a 13. Villa Dora tuvo buenos momentos en contrataque, pero el tramo final las encontró más ordenadas a las chicas de San Lorenzo. Terminó siendo 25 a 19, triunfo por 3 s 0 y pasaje a las semifinales.

image.png Daiana López de Las Rosas fue la máxima artillera, con 15 puntos, en el triunfo de San Lorenzo contra Villa Dora.

En el Víctor Nethol, Gimnasia y Esgrima de La Plata volvió a ganar en sets corridos y cerró la serie de cuartos de final por 3 a 0 (25-19, 28-26 y 25-16), y en el polideportivo Evita, CEF 5 de La Rioja derrotó a River Plate por 3 a 2 (20-25, 21-25, 26-24, 25-22 y 15-13). En la presente jornada de jueves, a partir de las 21, Boca recibirá a Estudiantes y el ganador de la serie jugará con Gimnasia. La otra semifinal la jugarán San Lorenzo con el CEF 5 de La Rioja.

San Lorenzo: Mariana Moriondo, Graciela Allende (capitán), Sofía Meinardi, Daiana López, Cristhy Jaramillo, Lucía Paschetta, y Nadia Castagno (L). Luego ingresaron: Ángeles Ligorria, Araceli Meinardi, Paula Sofía Gulman, Malena Márquez, Ángeles Ligorria y Micaela Fabiani. Entrenador: Mario Gallego.

Villa Dora: Priscila Bosio, Zoe Studer, Brenda Churín, Emilia Balagué (capitán), Evelyn Rohrberg, Kiana Krumm y Eugenia Pereyra (L). Luego ingresaron: Micol Etcheverry, Melany Detzel, Emma Williner, Brenda Churin, Malena Mihalik, Sofía Macchi, Sofía Sandrigo y Solana Rivas. Entrenador: Alejandro Altamirano.

Cancha: estadio Roberto Pando

Árbitros: Sebastián Cagiao y Karina René.