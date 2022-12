Villa Dora jugará una importante competencia en Buenos Aires

El viernes 16, en el Polideportivo, a las 19, jugarán el CEF 5 de La Rioja con Villa Dora, y a las 21, el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. El sábado 17, en sede a confirmar, a las 19, se medirán Villa Dora con Estudiantes de La Plata, y a las 21, lo harán Gimnasia de La Plata con el CEF 5 de La Rioja. Los equipos jugarán divididos en dos grupos, todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales, que se disputarán el lunes 19 de diciembre. La final será el día martes y todas las instancias se llevarán a cabo en el Poli.

image.png El entrenador de Villa Dora, Alejandro Altamirano, aseguró que este torneo es muy importante para el equipo.

"La verdad vamos con la expectativa de poder medirnos con equipos de gran nivel, muchos de los cuales vamos a enfrentar en la Liga Nacional 2023. Este torneo siempre lo disputaron equipos que compiten en el torneo Metropolitano, es la primera vez que van dos invitados del interior del país, que es la gente del CEF de La Rioja y nosotros" le dijo Alejandro Altamirano a UNO Santa Fe.

El entrenador del plantel superior de Villa Dora destacó que "los equipos del Metropolitano vienen compitiendo desde el mes de septiembre, ya terminó, tuvo su campeón, que fue Gimnasia de La Plata, y la mutual Osmita organiza esta copa, en donde ellos jugaron una etapa clasificatoria, y ahora la juegan los seis mejores de la Metro, y dos equipos invitados del interior que somos nosotros y La Rioja".

Acerca de con qué plantel van a afrontar esta competencia, el DT oriundo de Paraná señaló que "vamos con la base del equipo que jugó la Copa Santa Fe, y la Liga Santafesina, más algunos refuerzos que se sumaron esta semana, porque ya estamos arrancando la pretemporada para jugar la Liga Nacional que comenzará a finales de enero del año que viene".

image.png El presidente de Villa Dora, Adrián Ramseyer, brindó todo el apoyo del club al nuevo proceso para la Liga Nacional 2023.

"La Liga Nacional jugaríamos el primer weekend la semana del 20 de enero, aunque más del setenta por ciento del equipo ya viene trabajando juntos, la idea es integrar a los refuerzos, y tratar de que todos vayamos encontrando la idea de equipo" comentó Altamirano. Agregó que "la experiencia de la anterior participación en la Liga creo que me tocó llegar a una competencia ya empezada, que no conocía el grupo, pero se cumplieron las expectativas que era no perder la plaza para este año".

"A nivel local en esta temporada nos fue muy bien, logramos disputar finales en casi todas las categorías, ganar la Copa Santa Fe, que es muy importante para nosotros en primera, y estamos disputando con Banco la final del torneo femenino. En Sub 18 fuimos campeones de la Copa Santa Fe, y campeones de liga local, y ganamos el torneo internacional de Villa Ocampo, que fue muy importante para nosotros, porque es muy difícil de conseguir".

El plantel de Villa Dora que jugará este Súper 8 está integrado por las siguientes jugadoras: Florencia Díaz, Julieta Galván y Eugenia Pereyra (liberos); Valentina Cano, Julia Paulini y Evelyn Micol Rohrberg (centrales); Malena Mihalik, Micol Etcheverry, Aylen Ponso, Sofía Sandrigo y Kiana Krumm (puntas); Sophia Macchi y Priscila Bosio (opuestas); Melany Detzel y Emilia Balagué (armadoras). El entrenador es Alejandro Altamirano, Licel Noir es el asistente técnico; Sebastián Arabi el preparador físico, y Germán Williner el mánager.