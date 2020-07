Villa Dora, una gran institución en medio del coronavirus

Producto del parate de las actividades deportivas, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los clubes santafesinos están pasando una situación complicada. Una de las instituciones más importantes de la capital provincial es Villa Dora, quien sufre por partida doble, ya que a la cuestión deportiva se le agrega el no poder llevar a cabo los bailes los domingos a la noche.

Cuna de grandes deportistas, sobre todo en lo referido al vóley, la entidad ubicada en Ruperto Godoy 1231 en el barrio Sargento Cabral, tiene las persianas bajas, y solamente se observa todo apagado producto del cierre que debieron cumplir las entidades deportivas a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz del coronavirus.

"La situación de Villa Dora no es ajena a lo que están pasando las demás instituciones de nuestro país. Esa semana en la que se decretó la cuarentena estábamos en plena competencia. Justo esa semana quedamos eliminados en el certamen masculino, y con el femenino estábamos entre los equipos que más puntos sacó" le dijo el dirigente Adrián Ramseyer a UNO Santa Fe.

El vicepresidente del Club Villa Dora remarcó que "Se tomaron unos quince días para ver como seguía toda esta situación, y el primero de abril se determinó dar por finalizado el torneo, así que todo esto trajo complicaciones para el club. Económicamente y financieramente lo que más nos perjudicó fue el tema del baile, porque ese el ingreso genuino de nuestra institución".

image.png

"Sumado al tema del baile, tenemos un veinte por ciento menos de socios, hay muchos que no les damos de baja, que están debiendo cuota, pero nos piden que lo esperemos porque son gente que trabaja por su cuenta, y no pueden pagar. Está también el socio que te dice, mira no voy más y dame de baja, y el que te dice aguantame. Si bien son tres meses los que estatutariamente se lo tiene que esperar, vamos a hacer la vista gorda, y vamos a esperar que esta situación se normalice" refirió Ramseyer quien ha sido también mánager de los planteles de vóleibol que tantas cosas consiguieron.

El dirigente de la entidad que tiene 82 años de vida resaltó que "Nosotros tenemos empleados de planta, y después están los colaboradores deportivos, a quienes hay que tratar de mantener al día. Se les está pagando con atrasos, como se puede, haciendo beneficios, vendiendo locro, pollos, y con la imaginación. Después tuvimos la ayuda del gobierno que paga la mitad de los sueldos, pero a los empleados que están bajo Utedyc. Los que son monotributistas, se les va pagando en la medida de lo posible, con los aportes de cada deporte, que a pesar de todo muchos siguen abonando".

Más sensaciones desde Sargento Cabral

"En lo deportivo, la competencia local nadie tiene certeza de nada. No hay precisión de nada. Creo que este año ya está perdido. Salvo que consigamos la vacuna como una Coca Cola en un almacén, sino va a ser imposible que se pueda jugar. Sobre todo porque el vóley es un deporte de mucho roce y contacto" explicó Ramseyer.

Fue contundente al expresar que "Villa Dora está armado y funciona como lo hace teniendo el baile con un determinado ingreso con promedio de gente mensual. Si el baile no funcionara, tendríamos apenas tres o cuatro empleados de planta, porque varios lo son porque está el baile. Tampoco tendríamos una cuota social tan barata, como es la de ahora de 200 pesos, y tendríamos que subirla tres o cuatro veces más. La cuota deportiva, que en lugar de cobrarte 200 tendría que salir 600 o 700 pesos".

También manifestó que "Después otro ingreso aparte del baile, que como decimos siempre, Villa Dora se tiene que autofinanciar por más que el baile no exista. Pero ahora no existe el baile, no exista el alojamiento deportivo que tenemos para 85 personas, no existe el alquilar el salón para fiestas, y los sponsors que se bajaron todos, y no cobramos un centavo. Solamente queda el recurso genuino del socio, nada más".

image.png

"El domingo pasado se realizó una experiencia con un grupo en vivo, que fue el grupo Alegría, para que la gente se enganche en las redes sociales del club. Económicamente no te deja absolutamente nada. Eso es como para mantener vigente el nombre de Villa Dora. Para seguir estando en el lugar que ocupamos como baile en la ciudad de Santa Fe. Según como sigue esto hay que buscarle la forma a ver si se puede hacer un espectáculo o un show con gente sentada como si fuese un bar. Hasta el día que podamos volver a hacer el baile tradicional de Villa Dora" explicó Ramseyer sobre lo que se busca hacer para paliar el cuadro de situación.

Por último, contó que "Se han presentado los protocolos para patín, taekwondo, vóley y hockey que juega en el predio camino a Monte Vera. En ese caso ya está habilitado, las chicas ya están jugando, y eso es jurisdicción de Monte Vera, y como es más chico se habilita más rápido. Creo que la semana que viene patín y taekwondo podemos estar empezando, y luego a medida que se habilite lo iremos poniendo en marcha a los demás deportes".