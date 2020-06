Visita a Peñaloza por parte de la Liga Santafesina

En medio del parate por la pandemia de coronavirus y para observar como es el cuadro de situación de los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol, sus autoridades continúan la recorrida por las diferentes instituciones. A las instalaciones ubicadas en Regis Martínez y Cochabamba, en cercanías del cementerio municipal, llegaron Gastón Olivera y Fabricio Galateo directivos de Liga Santafesina quienes fueron recibidos por el presidente Mauricio Córdoba.

"La dirigencia de la Liga pasó por el club y vieron unas reformas que habíamos hecho esperando el inicio del torneo en marzo. También nos pidieron la opinión sobre que pensaba de como se está en torno al regreso a la actividad. La situación de los clubes es más o menos similar, y vieron que en Peñaloza se siente eso" expresó el dirigente Mauricio Córdoba.

El presidente de Peñaloza recalcó que "esto es algo que se da a nivel mundial, y hay que esperar que todo pase. Hay que calmar las ansiedades, y estar tranquilos. Yo prefiero la salud de mis jugadores antes de volver a las prácticas, o llenar de chicos el club, a que alguno contraiga la enfermedad. Prefiero volver cuando todo esto pase".

En relación a la cuestión económica comentó que "acá nosotros gracias a Dios problema económico, hasta julio llegamos bien con los números. Por suerte, y gracias a que la Liga no nos cobra los aranceles que se paga mensualmente, eso nos da un poco de tranquilidad. No tenemos empleados, se puede pagar bien la luz, agua y algún otro impuesto. Acá se labura a pulmón, y no tenemos empleados".

Agregó que "yo le mostraba a los dirigentes las cosas que habíamos hecho en dos o tres meses, ahí lo único que se gastó fue en los materiales, porque acá toda la gente de comisión, padres, como en todo club de barrio, se arriman y te dan una mano. Por eso como dije, se gasta en los materiales y nada en la mano de obra".

"En cuanto a la cuota societaria, el club como no está brindando ningún servicio a los chicos no se cobra. Porque igualmente nosotros estamos en un centro de los más vulnerables con la gente que acude a nuestra institución. Por ejemplo, queríamos pelotas para las prácticas, hicimos una pollada y con eso compraron quince. Queríamos iluminar la cancha, para que las categorías más grandes, primera y reserva, tengan más luz, y se iluminó todo con led. Cambiamos unos tejidos que estaban mal y eran parapelotas se han cambiado. Se reformó vestuarios y banco de suplentes, con cuota de 250 jugadores, y si cobrás 80 o 100 solamente no alcanza, entonces se hace con los beneficios" explicó el directivo de Defensores de Peñaloza..

Con el tema de la pandemia comentó que "cuando se dejaron de dictar clases, se determinó, antes de que se tome la resolución, y fue que si pasaba eso, el club iba a cerrar las puertas. Se les informó a cada uno de los profesores, los cuales ellos tuvieron una reunión, y tuvieron que informar a cada uno de los padres. Acá contamos con copa de leche, hicimos la compra que nos da el gobierno, preparamos con las mamá las bolsitas, y le dimos a casi setenta chicos. Se los citó en el club y se les fue repartiendo. Es una muestra de la función social que cumple el club".