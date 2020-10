image.png Respetando los protocolos el plantel superior femenino de Regatas de Santa Fe trabaja en el gimnasio Tribu Mocoretá

"Este tema de la cuarentena la verdad es que es bastante complicado, hay que tener mucho cuidado, nosotros acá en el club estamos cumpliendo de modo estricto el protocolo. Igualmente la venimos llevando bastante bien, nos estamos dividiendo por grupos y fundamentalmente siendo responsables", comenzó señalando Belén Poncio a UNO Santa Fe.

La entrenadora del plantel femenino de vóley de Regatas de Santa Fe sostuvo que " lo que no más nos complica es el tema de los horarios, porque tenemos que compartir con otras disciplinas. Dentro del vóley con otras categorías, y además con la rama masculina. Cuando se autorizaron los protocolos comenzamos con dos grupos de 45 minutos, y hasta diez jugadores, no más de eso, con el entrenador y algún ayudante. En el ingreso al club nos toman la temperatura, nos colocamos el alcohol en gel, y llenamos la planilla. Acá arriba también tenemos todo para higienizar los elementos".

image.png La expunta Belén Poncio es la entrenadora del plantel femenino de Regatas de Santa Fe.

La directora técnica del vóley de la entidad lagunera resaltó que "Se higieniza todo lo que utilizamos, desde varillas, pasando por pelotas, conos, y en mi caso trato de utilizar lo mínimo indispensable los elementos para no favorecer al contagio y que tengamos algún problema. Hemos tenido jugadoras, que por familiares lo han tenido, entonces tenemos que tener todos los cuidados posibles".

Entrenamientos e incertidumbre en el vóley

"Veo muy difícil que tengamos algún tipo de competencia en lo que queda del año. Lo veo complicado porque los casos de coronavirus están creciendo, quizás si me hubieses dicho hacer par de meses atrás capaz que sí. Pero este es un momento como caótico, y ahora por lo que veo calculo que no vamos a jugar. Estoy segura que el 2020 en materia de torneos ya no se va a poder hacer nada. Al igual que las clases, en materia de competencia está perdido" explicó la entrenadora de vóley Poncio.

image.png El plantel masculino superior del lagunero tiene como director técnico a Imanol Abramovich.

A cerca de cómo va a repercutir el parate en el jugador de vóley manifestó que "desde mi punto de vista creo que no va a ser negativo, porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos más chicos y chicas que el año pasado. Vienen a los entrenamientos con muchas ganas, y con el objetivo de cuando tengamos competencia. Lo que las chicas y chicos hacen ahora es casi virtual, ya que es el único momento de tocar la pelota y descargarse es ahora. No hay competencia, así que están todas con las prácticas dando todo y más".

"La vuelta a los entrenamientos fue más que positivo, las chicas lo tomaron muy bien. Están los jugadores y las jugadoras muy motivados, y con muchas ganas de competir, lo que pasa es que nosotros dependemos de la Asociación Santafesina y de la Federación Argentina, y no aprueban los protocolos de competencia. Entonces es como que el 2020, todo lo que sea en materia de torneos que se trabaje, a nivel provincial, regional y nacional, es con vistas al año 2021. Realmente ha sido un año particular, tanto para los jugadores como para nosotros los entrenadores, y las instituciones deportivas" resaltó la expunta del conjunto de Regatas, Belén Poncio.

Sensaciones desde el Tribu Mocoretá

El entrenador del plantel masculino de Regatas, Imanol Abramovich, comentó que "estamos muy contentos por la vuelta a los entrenamientos, al principio fue de un modo diferente, extraño, a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero volver a practicar siempre es positivo. Estamos entrenando casi sin red, solamente utilizando las líneas de las canchas, las demarcaciones, cada uno con su pelota, y de a poco avanzando en la forma de entrenamiento".

image.png Las divisiones inferiores del vóley femenino son conducidas por Alan Bernardara.

El expunta de Villa Dora sostuvo que "competencias por el momento no vamos a tener, la información que manejamos nosotros es que puede llegar a darse algo más corto o reducido en diciembre, pero por el momento no hay nada oficializado. La vuelta de los jugadores a los entrenamientos costó, porque estuvimos mucho tiempo parados, sobre todo en el aspecto físico, nosotros veníamos de un muy buen ritmo del año pasado, pero lo fundamental fue pisar el club de vuelta, y que empiece a rodar la pelota".

image.png La entrenadora Belén Poncio y sus dirigidas en medio de unos de los entrenamientos.

Por su parte, Alan Bernardara, director técnico de inferiores de damas en Regatas expresó que "cuando volvimos a las prácticas las chicas estaban muy contentas, fueron muchos meses que estuvieron inactivas. Volver, aunque de una manera rara, estaban muy contentas y con muchas ganas de entrenar y llevar a cabo las indicaciones que les damos, y sinceramente hay mucha onda positiva".

El coach de la entidad lagunera sostuvo que "el protocolo básicamente nos exige trabajar cada uno con su pelota, sin red, separadas dos metros, limpiando todo el tiempo los materiales, no se puede compartir nada, cada uno con su botella, con su barbijo y con su toalla, es decir cumplir con todo lo que establecen las normas sanitarias, para no tener ningún inconveniente".