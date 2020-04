Vóley: Santa Fe con saldo positivo en Nacionales Masculino

En 2019, con la organización de los Campeonatos Nacionales de vóley Sub 13, Sub 15 y Sub 17, la Federación de Voleibol Argentino superó los 100 torneos de selecciones de provincia llevados a cabo entre 2004 y 2019. En total son 103 y a continuación, un relevo por la rama masculina que tiene a Metropolitana en el primer lugar, escoltado de cerca por San Juan. En el acumulado de ambas ramas, Santa Fe es el cómodo líder.

En la rama masculina fueron en total 52 torneos en 16 años, uno más que en la rama femenina ya que en 2006 se realizó un Campeonato Nacional Sub 20 en Mendoza que ganó Córdoba. En los primeros tres años de competencia hay un claro dominio de San Juan, que se llevó 7 de los 9 torneos y en un período que aparece el único Nacional ganado por Chaco: el sub 14 2005.

image.png Santa Fe realizó una gran tarea en los Nacionales Masculino de vóley.

Sobre todo desde el 2008, Metropolitana comenzó a pisar fuerte con consagraciones en las tres categorías para totalizar 18 hasta el momento, incluso con el título Sub 21 en 2007. El que lo sigue de cerca es San Juan, con 14, y brillantes camadas que ganaron todo. A su vez, además de Chaco, en el masculino asoman provincias que ganaron títulos sólo en esta rama como el caso de Tucumán y Mendoza, en dos ocasiones cada uno.

El tercer puesto es de Santa Fe, que viene de un 2019 en el que se consagró campeón Sub 13 y Sub 15 y subcampeón Sub 17. Justamente, la selección santafesina acumula entre ambas ramas 36 títulos, 9 más que Metropolitana y 21 más que Córdoba.