Volvió la actividad del golf en la región

Otras de las actividades que retornó en la región metropolitana del departamento La Capital es el golf. Pasaron más de 80 días, de la fecha que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para que las instituciones puedan volver a practicar el golf. Felizmente, con la aprobación de los pertinentes protocolos, el golf regresó en El Paso, en el Jockey Club de Santa Fe y en Los Molinos, aunque en Paraná el Brete del CAE comenzó a también a hacerlo.

"Nos tomó como a todo el mundo, desprevenidos, no preparados para una situación de esta naturaleza, con aislamiento social y preventivo, que obligó a cerrar las instituciones de una día para el otro. Cosa que acatamos de manera inmediata, y con la dificultad de mantener un mínimo de actividades que son esenciales", le explicó Luis Felipe Agramunt, uno de los referentes del club, a UNO Santa Fe.

El presidente del Club de Campo El Paso expresó en cuanto a cómo se desarrollan las actividades que "acá en nuestro complejo son 120 hectáreas, de las cuales la mitad son espacios totalmente verdes, cancha de golf, que hay que mantener y cuidar, porque más allá del covid-19, tenés el dengue y otras cuestiones que sino mantenés las lagunas, el verde, y los árboles, se te pueden propagar otras enfermedades".

El dirigente de dicho club agregó que "a su vez, nuestro personal tiene cierta edad, con lo cual estuvimos trabajando con aproximadamente el treinta por ciento de la capacidad de mano de obra, pero con la muy buena voluntad de toda la gente, organizamos turnos rotativos de tres o cuatro trabajadores cada determinadas horas, y pudimos mantener la infraestructura básica y previniendo a las más de mil personas que viven en este complejo de no tener que enfrentar este problema".

image.png En El Paso se juega con turnos previos, y respetando la trazabilidad.

"Los socios del club nos han acompañado mucho en las tareas de conservación y mantenimiento de los espacios verdes. También lo han hecho teniendo al día el pago de sus cuotas. Siempre con las dificultades del caso en muchos de ellos que supimos entender. Hicimos todas las reducciones de costos para que se pueda mantener el pago de las cuotas y eso fue muy positivo" manifestó Agramunt.

Sobre como fue el regreso a la práctica deportiva consideró que "la vuelta a las actividades fue a partir de las autorizaciones de la Municipalidad, luego de haber recibido los permisos de la provincia para reiniciar tenis y golf. No así otras actividades de juego colectivo como el fútbol. No tenemos gimnasio, es un espacio gratuitamente a una profesional, y ella es la que debe solicitar los permisos. En el golf respetamos los principios básicos de trazabilidad, higiene y aislamiento, que se nos han pedido y que están dispuestos legalmente".

Finalmente, señaló que "la trazabilidad es saber quien jugó, que día, con quien, que trabajadores estaban cerca de esa persona, o que estaban ese día en el club. Para eso exigimos turnos el día anterior, se cierra el día anterior, y nadie que no se anotó pueden jugar. No se pueden cambiar los turnos, no se puede venir más tarde, y lamentablemente hay que ser estricto en esto para no tener problemas".