Vuelve de a poco la actividad al Club Villa Dora

Pese a las dificultades por las que las instituciones deportivas santafesinas están pasando, es muy bueno ver que de a poco y respetando el Proba, las disciplinas vuelven a los entrenamientos. Durante casi tres meses se vió un club que tiene tanta vida social con las puertas cerradas, y que para desarrollar las distintas disciplinas cuenta con empleados a los cuales tienen la obligación legal y moral de seguir cumpliendo con sus salarios.

Villa Dora reabrió esta semana las puertas para realizar algunas actividades deportivas con el protocolo correspondiente a cada deporte. Villa Dora cuenta con distintos recursos para recaudar fondos y así llevar adelante el club con la infraestructura que cuenta y el progreso que anhela.Es importante destacar los tradicionales bailes, el alojamiento deportivo, los contratos con los sponsors y el alquiler del salón de fiestas, está todo paralizado o cerrado.

Cumpliendo los protocolos emanados por las autoridades gubernamentales, comenzó la práctica del vóley, se hace de 14 a 21, según las categorías, se hace todo continuado porque hay un límite de doce jugadoras en cada cancha. También se reinició taekwondo, con diversos horarios por el límite de chicos que puede haber en un lugar cerrado.

"Gracias al baile Villa Dora puede hacer todo lo que se hace en nuestra institución. Tratamos de mantener una infraestructura bastante grande, y este parate nos está complicando un montón" expresó el presidente de la institución Cito Ambroggio. Y agregó que "Si esto continúa así, no sabemos si va a quedar algún club en pie en todo Santa Fe. En la reunión con el intendente Jatón, eramos doce o trece presidente de clubes, y se vió que estamos todos en la misma situación".

"Es una situación muy complicada, varias de las instituciones que recibimos el ATP no sabemos este mes que es lo que va a pasar. Esperemos que no nos dejen colgados, porque no corresponde" explicó el presidente de Villa Dora. El dirigente resaltó que "En definitiva lo que hemos quedado con el intendente Jatón es hacer una nota con el secretario de la producción a nivel provincial, para ver si puede haber una asistencia real para los clubes santafesinos, o bien para los que están más en crisis".

"Está todo muy dificil, la Municipalidad está con la pandemia y tiene una merma de un cuarenta por ciento de los ingresos por impuestos. De los ATP nosotros cobramos dos meses, osea que dos meses nos ayudaron, pero ahora no sabemos que es lo que va a pasar" sostuvo Ambroggio. Contó que "Ahora vamos a salir con la venta de pollos, de lo que te puedas imaginar, pero no alcanza. Estamos pagando el sueldo de los empleados pero no lo de impuestos y servicios. Vamos a hacer la tercera pollada, 275 la primera, 150 la segunda, y ahora serían algo más de 100".