El presidente de World Rugby Sir Bill Beaumont destacó el World Rugby U20 Championship en Argentina como “uno de los mejores torneos’ tras disfrutar de una atractivo jornada final de partidos. Francia retuvo el título con su victoria por 24 a 23 ante Australia en una apasionante final que será recordada como una de las mejores en los doce años de historia del torneo, confirmando que el futuro del rugby es excepcionalmente brillante.

Beaumont dijo: “La Unión Argentina de Rugby (UAR) fue anfitriona de un campeonato fantástico; quiero agradecer a Marcelo Rodríguez, a mi amigo Agustín Pichot y al equipo de la UAR por organizar un evento sobresaliente para equipos y simpatizantes. Claramente ha elevado el nivel del Championship como una propuesta interesante para los simpatizantes de todo el mundo.”

Jugado a lo largo de cinco atrapantes jornadas, el torneo captó el interés del país a la vez que las futuras estrellas del rugby mostraron lo mejor del rugby tanto dentro como fuera del campo de juego. El principal evento del rugby juvenil ofreció muchos grandes momentos, color, y ambiente a partir de los ruidosos espectadores que se acercaron en las ciudades sedes de Rosario y Santa Fe; hubo una cantidad de partidos con entradas agotadas y seguidores locales muy apasionados.

Francia se consagró campeón en la competencia realizada en Argentina

Para alegría del país local, el centro de Los Pumitas Juan Pablo Castro fue elegido Breakthrough Player of the Tournament (Jugador Revelación del Torneo). El anfitrión Argentina estuvo al tope de la discusión digital con 12% de la conversación y del ranking en las cuatro locaciones globales utilizando #WorldRugbyU20s. Un sobresaliente try del pilar argentino Thomas Gallo fue el video más visto del torneo, con más de 650 mil visualizaciones.

En el campo de juego, durante las últimas tres semanas, el principal torneo juvenil demostró su fortaleza, profundidad y nivel de la competencia en menores de 20 años, subrayado por el hecho de que el seis veces campeón, Nueva Zelanda, por primera vez no pudo terminar entre los primeros seis equipos.

Sir Bill Beaumont recibe un reconocimiento por parte de Agustín Pichot

Más apreciaciones

El torneo también ofreció una muestra de la creciente popularidad del deporte tanto en Argentina como Sudamérica, ya que la región sigue creciendo a pasos acelerados. Ya tiene más de 680 mil jugadores en el continente, mientras que Argentina cuenta con 121 mil jugadores registrados en todo el país.

La cantidad de personas que ven y disfrutan del rugby en la región también creció a unos increíbles 198,2 millones, lo que ofrece un brillante futuro para el rugby en Sudamérica.

El vicepresidente de World Rugby Agustín Pichot dijo: “Estoy orgulloso de haber disfrutado de un torneo tan increíble en mi país – desde la pasión y emoción de los simpatizantes que se acercaron a ver los partidos, a la cálida bienvenida ofrecida a los equipos en las ciudades sedes de Rosario y Santa Fe; fue una alegría ser parte de esto. El rugby tiene un importante lugar en la comunidad argentina como demostró este torneo; con el crecimiento veloz del rugby tanto aquí como en la región, el futuro es promisorio”.

Sudamérica será sede de tres eventos de World Rugby entre junio y julio. Además del torneo marquesina de la región, el Americas Rugby Championship, y junto al U20 Championship en Argentina, Uruguay fue sede del World Rugby Nations Cup este mes, torneo que fue parte vital de la preparación del anfitrión Uruguay, Argentina XV, Rusia y Namibia de cara a Rugby World Cup 2019.