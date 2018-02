Ya se vive la Fiesta del Río con la Santa Fe-Coronda

Embed







Llega el mes de febrero y con él la Maratón Santa Fe- Coronda . En este caso se trata de la 44ª edición de la competencia que forma parte del Gran Prix de Maratones de la Fina. La partida desde la costanera Este santafesina está pautada para las 9.30, previamente se realizará desde las 9, la presentación oficial junto a autoridades oficiales y los nadadores.

Serán 26 competidores los que animarán esta nueva competición. Habrá una sola santafesina, Vanesa García, pero habrá dos jóvenes promesas oriundas de San Jerónimo Norte, como son Erika Yenssen y Romina Imwinkelried, que buscarán ser protagonistas.

"Tendremos una buena competencia con buenos tiempos, este año está previsto que tenga una duración entre 7 horas y media y 8 horas. Estarán todos los nadadores importantes, de los primeros 10 puestos del ranking estarán todos este domingo" expresó Marcelo Micocci, presidente del comité organizador.

El dirigente santafesino señaló: "Los competidores nadarán en la Laguna de tal forma que se vea desde las dos orillas, allí pasan el puente Colgante, ingresan al puerto, después está el vado, se sale al río Coronda para pasar por las tres cortadas tradicionales, la de Sauce Viejo, la cortada los Suspiros, y la cortada Maciel antes de llegar a la Costanera de Coronda"-





Lógicamente que la presencia de la italiana Bárbara Pozzobon, ganadora de la edición 2017, la pone al frente de las candidatas a imponerse, aunque no hay que descartar a las rusas Anna Mankevich y Daria Kulik. La cordobesa Cecilia Biagioli y la tetracampeona del mundo, Pilar Geijo, seguramente estarán en la conversación.





En los caballeros, la cosa aparece muy pareja, será una prueba muy cerrada, de dientes apretados, con final incierto. Hay muy buenos competidores, y todos con muchas posibilidades de llegar en el primer lugar a la costanera corondina.





El argentino Damián Blaum, ganador de la edición 2017, sin dudas se perfila para repetir en este 2018, aunque ya se sacó la presión de ganar la Río Coronda. Tendrá rivales de fuste, empezando por el argentino Guillermo Bértola, quien junto al macedonio Pop Acev, son los actuales campeones del mundo.





"Mis expectativas son las mismas que en las catorce oportunidades anteriores, estoy muy bien preparado, con muchas ganas, y creo tener la fuerza para luchar como lo hice el año pasado. Después el resultado será una circunstancia, hay muy buenos rivales, que están en excelentes condiciones", le dijo Blaum a Ovación.

Tampoco hay que dejar fuera de los candidatos a los integrantes del equipo italiano, empezando por Simone Ercoli y Edoardo Stocchino, como tampoco al galvense Aquiles Balaudo o al macedonio Aleksandar Ilievski, quien trajo como guía al búlgaro Petar Stoychev.





El galvense Aquiles Balaudo, se recuperó de una lesión en el hombro, con lo cual expresó que "estoy muy bien, me he podido recuperar satisfactoriamente. El objetivo es nadar para que salga lo que salga, el año pasado finalicé séptimo, fue excelente, y ahora busco llegar a Coronda. Si sale lo del 2017, es excelente, sino, es que todavía me falta trabajar más".





Los 26 participantes

Caballeros:

1 Damián Blaum ( Argentina ).

2 Guillermo Bértola (Argentina).

3 Luciano Nicolás Segurado (Argentina).

4 Aquiles Balaudo (Argentina).

5 Matías Aguirre (Argentina).

6 Matías Díaz (Argentina).

7 Fausto Brondo (Argentina).

8 Alexander Studzinski ( Alemania ).

10 Santiago Enderica (Ecuador).

12 Edoardo Stochino (Italia).

13 Simone Ercoli (Italia).

14 Saleh Mohammad (Siria).

15 Aleksandar Olievski (Macedonia).

16 Evgenij Pop Acev (Macedonia).

17 José Ignacio Ravagna (Argentina).





Damas:

20 Vanesa Rita García (Argentina).

21 Cecilia Biagioli (Argentina).

22 Romina Imwinkelried (Argentina).

23 Erika Yenssen (Argentina).

24 Bárbara Pozzobon (Italia)

25 Ilaria Raimondi (Italia)

26 Alice Franco (Italia)

27 Daria Kulik (Rusia)

28 Anna Mankevich (Rusia)

29 Pilar Geijo (Argentina).

30 Daira Marín (Argentina).