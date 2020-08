Yenssen: "La vuelta a entrenar fue un poco difícil"

Casi cien días pasaron desde que se dispuso el levantamiento de la cuarentena por parte de las autoridades gubernamentales. Las competencias y los natatorios estuvieron cerrados, y por ello nadadores de todo tipo, amateurs y de elite, no pudieron entrenar, y las razones estuvieron más que justificadas. Para los nadadores la vuelta a las piletas fue un paso trascendental, ya que es su hábitat natural. La cuarentena fue un momento duro, pero lograron hace poco regresar cumpliendo con los protocolos dispuestos por la secretaría de deportes de la provincia de Santa Fe. "La cuarentena la estoy pasando bastante bien, si se hizo un poco tedioso al principio, como lo fue creo que para todo el mundo. Porque fue un desequilibrio, algo a lo que no estábamos acostumbrados, y nos tuvimos que adaptar. A mí se me complicó, porque yo hacía doble turno en la pileta, y pasar a hacer todo fuera de la pileta, fue todo un poco duro" le dijo la talentosa nadadora Erika Yenssen, de Libertad de San Jerónimo Norte, a UNO Santa Fe.

Yenssen, gran nadadora de Liberad (SJN), expresó que "por suerte me pude adaptarme, el primer mes pude entrenar en la pileta de mi casa, pero ya después comenzó a hacer un poco de frío, y solamente hacía la parte física, pero fuera del agua. Luego empezaron a abrir los gimnasios, entonces pude regresar de a poco con mi entrenador, y fuimos planificando entrenamientos que requieran más capacidad aeróbica, más largos, para que en el momento de volver al agua a nadar, no sea muy difícil".

image.png Yenssen finalizó en la quinta ubicación en el ránking Fina 2019.

"La vuelta a nadar fue bastante difícil, en nuestro deporte es muy importante el medio, y perder el contacto con el agua durante mucho tiempo por ahí es duro readaptarse. Por ahí las primeras semanas fueron más difíciles, hasta que me fui sintiendo bien, con mayor ritmo, y a los metros que nadaba antes. Progresivamente, y de a poco, sin apuros estoy volviendo a esta nueva normalidad", destacó Yenssen, la nadadora de Libertad (SJN), sobre el momento de volver a entrenar.

Yenssen, nadadora y referente de Libertad e integrante del equipo nacional que participó de los IV Juegos Sudamericanos de Playa de Rosario 2019, sobre el momento de volver a entrenar, remarcó que "estoy trabajando en el natatorio del Club Libertad de San Jerónimo Norte, con Cristian Primón, y sobre la vuelta a las competencias no hay nada confirmado todavía. Solamente sabemos que sería el calendario Fina 2021 pero a lo que yo tenía aspirado este año, ya está todo cancelado, y reprogramado si no me equivoco con la Santa Fe-Coronda, pero todavía no hay nada confirmado".

Más expresiones desde San Jerónimo Norte

Erika Yenssen, nadadora de Libertad (SJN) que tuvo un muy buen 2019, y por eso esperaba repetir lo más cercano posible lo hecho en la temporada pasada, pero las competencias se cancelaron producto de la pandemia. Fue medalla de Plata en el Ultra Marathon de Macedonia, y terminó quintar en el ránking mundial. En la Capri-Nápoles consiguió un meritorio quinto puesto, mientras que la misma posición ocupó en la dura prueba desarrollada en Croacia.

image.png Eri logró finalizar en el segundo lugar en la dura prueba en Macedonia.

Sobre qué competencias tenía previsto afrontar en este 2020, la nadadora de Libertad (SJN) sostuvo que "estaba previsto participar en el circuito mundial de aguas abiertas, la próxima Santa Fe-Coronda ya se había pasado para el mes de noviembre, y las próximas pruebas eran Macedonia, Canadá, Croacia e Italia, que son todas competencias tradicionales y para las que me había preparado mucho. Fueron todas suspendidas y las tuve que cancelar".

"En el mes de abril comencé el cursado virtual entonces era más difícil porque requería más del tiempo del habitual, y sobre todo porque no estábamos muy acostumbrados a ese formato de estudios. Por suerte, pude adaptarme, también estuvo bueno porque toda esa energía que volcaba en el entrenamiento pude hacerlo al estudio. Entonces fui administrando los tiempos y se hizo bastante llevadero", sostuvo la nadadora de Libertad (SJN), quien finalizó en el quinto puesto del ranking mundial de aguas abiertas de la Fina.

image.png La liberteña Erika Yenssen junto a su compañera de ruta Romina Imwinkelried.

La varias veces participante de la Maratón Santa Fe-Coronda, contó sobre lo que fue su performance el año pasado que "el 2019 para mí fue una buena temporada, obtuve un segundo puesto en una de las competencias del circuito internacional, en Macedonia. Eso sumado a los resultados alcanzados en otras pruebas pude posicionarme quinta en el ranking de la Fina. Lo que fue muy gratificante, y por eso aspiraba a participar en este 2020 en dichas pruebas".

Sobre lo que puede llegar a venir, la nadadora de Libertad fue clara al manifestar que "Lamentablemente fueron canceladas todas esas competencias por la situación del coronavirus, Santa Fe-Coronda se postergó para noviembre, osea que el 2020 recién iba a tener una competencia ahora en agosto, pero que como era de prever fueron todas suspendidas. Así que ahora estoy solamente volviendo de a poco y pensando en volver a los tiempos y al estado que tenía antes".